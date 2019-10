Einbrecher stehlen auch Lieferwagen

Der Inhaber eines Gewerbebetriebs im Lehmgrubenweg in Lindau hat am Sonntagvormittag festgestellt, dass in seine Firma eingebrochen worden ist. Der oder die unbekannten Täter, die sich laut Polizeibericht zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Gewerbeobjekt verschafft hatten, entwendeten aus der Lagerhalle diverses Autozubehör. Das Diebesgut transportierten sie mit einem zum Betrieb gehörigen Lieferwagen ab, der sich ebenfalls in der Halle befand. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Lindau in Kooperation mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen vorgenommen.