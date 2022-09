Einbruch in Oberreitnauer Dorfladen: Sachschaden ist enorm

Zwei unbekannte Täter haben am Freitag gegen 2.15 Uhr die Verglasung der Eingangstür des Dorfladens in der Bodenseestraße in Oberreitnau eingeworfen. Danach drangen sie laut Polizeibericht in den Laden ein und entwendeten dort Spirituosen, Rauchwaren und Süßigkeiten.

Anwohner halten Einbrecher fest

Anwohner wurden durch den Lärm aufmerksam und hielten die Täter zunächst noch am Tatort fest. Die Täter rissen sich jedoch los und konnten flüchten. Einen Großteil ihrer Beute ließen sie am Tatort zurück. Der Sachschaden ist im Verhältnis zum Entwendungsschaden enorm, er wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Täter wurden als etwa 20 Jahre alt beschrieben und sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden trug eine auffällige gelbe Jacke mit dem Emblem der Deutschen Post.

Die Kripo Lindau bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08381 / 91 00 zu melden.