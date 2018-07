Einbrecher stehlen 40 Kilogramm schweren Tresor

In der Nacht von Sonntag, 29. Juli, auf Montag, 30. Juli, sind bislang unbekannte Täter in der Kemptener Straße in die Geschäftsräume einer Firma eingebrochen, in der mit Kfz-Teilen gehandelt wird. Die Diebe entwendeten dabei einen etwa 40 Kilogramm schweren Tresor, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Der Tresor wurde offenbar abtransportiert, er konnte bislang zumindest nicht gefunden werden, informiert die Polizei in ihrem Bericht. Darin heißt es, dass sich die Tat um Mitternacht herum ereignet haben dürfte. Eine Zeugin beobachtete zu dieser Zeit einen dunklen Wagen, etwa in der Größe eines VW-Golfs, der auf einem benachbarten Parkplatz stand. Etwa 20 Minuten nachdem die Zeugin ein dumpfes Geräusch gehört hatte, dem sie weiter keine große Bedeutung beigemessen hatte, sei der Wagen dann weggefahren worden.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei Lindau hat bislang keine Erkenntnisse ergeben, wie die Täter in das Objekt gelangt sind. Möglicherweise stand ein Fenster offen oder war zuvor bewusst geöffnet worden.