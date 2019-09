Einbrecher macht reichlich Beute

Zwischen Freitag, 30. August, 18 Uhr, und Sonntag um die Mittagszeit ist in einer Firma im Heuriedweg in Lindau eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte laut Polizeibericht über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäudeinnere, nachdem er zuvor mehrfach ergebnislos versucht hatte, Türen und Fenster aufzuhebeln. Nachdem er einen Schlüsselkasten aufgebrochen hatte, öffnete er mit einem dort entnommenen Schlüssel anschließend eine ursprünglich versperrte Metallgitterbox, in der sich zahlreiche hochwertige Elektronikartikel befanden und entwendete hiervon etliche – in erster Linie Produkte der Marke „Apple“. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.