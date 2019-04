Einbrecher klaut Tresor aus Getränkemarkt

Unbekannte haben am Wochenende aus einem Getränkemarkt in der Kemptener Straße Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Sie nahmen einen Würfeltresor mit Tageseinnahmen und Wechselgeld mit.

Der Täter zwängte sich durch die Glasschiebetüre eines Einkaufsmarktes, der drei verschiedene Geschäfte beherbergt. Er kletterte über eine Innentür und gelangte in den Getränkemarkt, wo er den Tresor aus der Wand hebelte. Die Kripo Lindau hat Spurensicherung und weitere Ermittlungen übernommen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die was zu dem Einbruch oder zu einem weißer Kastenwagen sagen können, der am Montagmorgen gegen 4.50 Uhr auf dem Gelände vor dem Einkaufsmarkt abgestellt war. Hersteller oder Kennzeichen sind nicht bekannt.