Einbrecher in Kindergärten und in Physiopraxis

Erneut meldet die Kriminalpolizei, dass in Lindauer Einbrecher aktiv waren. Dabei ist ein Unbekannter schon wieder in die Praxis eines Physiotherapeuten eingestiegen. Zudem war ein Einbrecher in einem Kindergarten. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein Täter ist in der Nacht zum Freitag in eine Praxis für Physiotherapie in der Anheggerstraße eingebrochen. In den Räumen suchte er offenbar ziemlich zielgerichtet nach einer Geldkassette, die etwas Bargeld enthielt. In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach zu Einbrüchen in solchen Praxen gekommen.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zum Kindergarten in der Heyderstraße in Lindau, indem er ein Fenster aufgebohrt hatte. In dem Gebäude brach er die Tür zu einem Büro auf und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Außerdem legte der Täter eine Nähmaschine zum Abtransport bereit, ließ diese dann aber am Tatort zurück. Die Kripo hält es für sehr wahrscheinlich, dass der gleiche Täter bereits Mitte vergangener Woche in einen Kindergarten in der Blumenstraße in Lindenberg eingedrungen war. Dort fand der Einbrecher zwei Geldkassetten mit Bargeld. Der Sachschaden liegt in beiden Fällen über dem Beuteschaden.