Einbrecher in Grundschule gehen leer aus

Zwischen Samstag und Montagmorgen ist laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter in die Grundschule in Lindau/Reutin eingestiegen. Er hatte zunächst versucht, über eine Glastüre einzusteigen, deren Scheibe er mittels zwei Steinen eingeworfen hatte, was nicht gelang. Letztendlich gelangte er über ein eingeworfenes Fenster in das Gebäudeinnere. Nachdem dort auch der Versuch scheiterte eine versperrte Türe zu knacken, verließ der Täter das Gebäude unverrichteter Dinge wieder und verschwand ohne Beute. Bei dem erfolglosen Versuch wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro verursacht.