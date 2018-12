Einbrecher im Lindaupark

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist der Lindauer Polizei ein Einbruch in den Lindaupark gemeldet worden. So ist am Sonntagvormittag ein Unbekannter in ein Geschäft für Elektroartikel eingestiegen, wie es im Polizeibericht heißt. Bereits an den Weihnachtstagen sei eine Person auf ähnliche Weise in den Verkaufsraum gelangt. Beide Male wurde nach bisherigem Kenntnisstand aber nichts gestohlen. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugen, die zwischen 24. und 26. Dezember oder am Vormittag des 30. Dezembers etwas Verdächtiges am Einkaufszentrum am Berliner Platz gesehen haben.