Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang in ein Ladengeschäft in der Köchlinstraße verschafft. Der Unbekannte drückte die Glasschiebetüre auf und gelangte so in die Geschäftsräume. Entwendet wurde nichts, da die Registrierkassen nach Geschäftsschluss aus dem Verkaufsraum genommen wurden. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.