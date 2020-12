Einbrecher gehen (fast) leer aus

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Oberreitnauer Straße in Lindau, der sich am Montag, 28. Dezember, gegen 22.30 Uhr ereignet hat. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben dabei dort eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und sich über dieses Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Im Anschluss wurde das Haus nach Beute durchsucht. Da es jedoch gerade saniert wird und praktisch leer steht, war für die Einbrecher nichts zu holen. Lediglich etwas Werkzeug im Wert von etwa 200 bis 300 Euro wurde entwendet.

Nachbarn hatten zur Tatzeit zwar Glas splittern gehört, nachdem sie aber nichts Verdächtiges sehen konnten, hatten sie es dabei belassen.