Einbrecher geben meist nach wenigen Minuten auf – So machen Sie es ihnen schwer

Winterzeit ist Einbruchszeit. Das gilt auch für Lindau, selbst wenn sich die Zahlen auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen. Um Wohnungseinbrüche zu verhindern, hat die Polizei diese Tipps.

„Ein Einbrecher hat einen geschulten Blick“, sagt Bernd Vaupel von der Polizeiinspektion Lindau. Er sehe auf Anhieb, wie schnell er in eine Wohnung oder ein Haus einsteigen könne. Im Durchschnitt versuchen es Einbrecher zwischen drei und fünf Minuten lang. Wenn es in dieser Zeit nicht klappt, gehen sie in der Regel wieder, sagt der Polizist. Etwa bei der Hälfte der Taten bleibt es beim Versuch.

Wann Einbrecher am aktivsten sind

Mit der Zeitumstellung steigt in der Regel auch die Zahl der Einbrüche und der Einbruchsversuche. Laut Isabel Schreck von der Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das auch für Lindau zuständig ist, werden die meisten Einbrüche zwischen November und März begangen. Und zwar nicht, wie man denken könnte, mitten in der Nacht, sondern tagsüber zwischen 12.30 und 14 Uhr sowie am Abend zwischen 17 und 20.30 Uhr.

Sperren Sie immer alles ab, egal wie lang Sie weg sind. Bernd Vaupel, Polizeiinspektion Lindau

Einem Einbrecher ist es wichtig, dass er nicht auffällt und keinen Lärm verursacht, dass er schnell drin und wieder draußen ist. Deshalb rät Bernd Vaupel dazu, es Einbrechern so schwer wie möglich zu machen. Deshalb lautet sein wichtigster Rat: „Sperren Sie immer alles ab, egal wie lang Sie weg sind.“

Sei eine Tür nur zugezogen, brauche ein Spezialist nur Sekunden, um sie zu öffnen. Auch gekippte Fenster seien für Einbrecher, die in die Wohnung wollen, kein Hindernis.

Welche Technik Einbrecher fernhält

Weiter geht es mit der Außenbeleuchtung. Wenn sie mit Bewegungsmeldern angeht und dunkle Ecken ausleuchtet, schreckt das Einbrecher ab. Außerdem helfen schwere Türen, dreifach verglaste Fenster und Terrassentüren mit Mehrfachverriegelung. Wer sein Haus gegen Einbruch absichern will, sollte auch an eine Hebelsicherung bei den Kellerfenstern denken, „damit man den Lichtschacht nicht aushebeln kann“, erläutert Vaupel.

Die Polizei bietet technische Beratung für Hausbesitzer an. Dabei besuchen Fachberater die Interessenten, um sich deren Haus anzuschauen. Bei einem Rundgang achten sie von der Haustür über die Kellertür bis zum Dach darauf, ob es Stellen gibt, die Einbrecher leicht nutzen könnten, um einzusteigen.

„Wir schauen uns den Ist-Zustand an und erklären, was man verbessern könnte“, sagt Vaupel. Der Service ist kostenlos, es muss nur ein Termin mit der Polizei vereinbart werden.

Die Corona-Pandemie hatte einen positiven Effekt: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist stark zurück gegangen und scheint sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt zu haben. In den Jahren 2020 und 2021 habe die Polizei die niedrigste Zahl an Wohnungseinbruchsdiebstählen verzeichnet, sagt Polizeisprecherin Isabel Schreck.

Sie begründet das damit, dass generell weniger Verkehr herrschte, insbesondere aber auch der grenzüberschreitende Verkehr eingeschränkt war. Dadurch sei das Risiko, entdeckt zu werden, für die Täter höher gewesen. Auch weil viel mehr Menschen zu Hause waren, hätten sich für die Täter weniger Gelegenheiten ergeben.

Warum Lindau ein Sonderfall ist

Im Landkreis Lindau hat die Zahl der Einbrüche in den vergangenen Jahren zwar zwischen rund 20 und 30 geschwankt, ist aber zum Schluss stetig zurückgegangen. Nur das Jahr 2018 sticht mit 38 Wohnungseinbrüchen etwas heraus.

Seither fiel die Kurve wieder stark ab auf 14 (2019), neun (2020) und 8 (2021). „Dieses Jahr haben wir bislang nur vier Einbrüche aufgenommen“, sagt Bernd Vaupel. Sowohl er als auch Isabel Schreck führen den Rückgang darauf zurück, dass sich die Menschen mittlerweile besser vor Einbrüchen schützen.

Aber dafür, dass die Zahl in Lindau so auffällig niedrig ist – im Bodenseekreis waren es 2021 39, im Landkreis Ravensburg 64 Wohnungseinbrüche – hat die Polizei keine Erklärung. Eine Vermutung ist, dass die Polizeipräsenz in Lindau verhältnismäßig hoch ist. Dort gibt es neben der Lindauer Polizeiinspektion samt Kriminalpolizei auch noch die Bundespolizei, die Grenzpolizei und den Zoll.