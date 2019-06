Einbrecher entwendet Bargeld

Nur für etwas mehr als eine Stunde hat der Eigentümer eines Einfamilienhauses am Heldenweg im Lindauer Ortsteil Hoyren am Mittwoch, 5. Juni, sein Haus verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass ein unbekannter Täter zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr die Terrassentüre aufgebrochen und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Wie die Polizei mitteilt, wurde Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei Lindau sicherte vor Ort die Spuren. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Einbrecher das Haus über einen längeren Zeitraum beobachtet und die Abwesenheit des Eigentümers gezielt ausgenutzt hat. Wer am vergangenen Mittwoch in Hoyren fremde Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, sollte sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 mit der Kriminalpolizei Lindau in Verbindung setzten.