Einbrecher entpuppt sich als Vater

Es ist in der Nacht auf Mittwoch, etwa gegen Mitternacht, als die Polizei gerufen wird: Ein Einbrecher soll auf einem Balkon stehen. Doch dann ist alles ganz anders.

„Am Dienstagabend gegen Mitternacht wurde die Polizeiinspektion Lindau von einem Mitteiler darüber informiert, dass auf einem Balkon an einem Haus in der Sonnhaldenstraße in Wasserburg ein vermeintlicher Einbrecher festgehalten wird“, heißt es im Polizeibericht.

Mann kommt ins Krankenhaus

Die Polizisten fanden dann tatsächlich einen 69-Jährigen auf einem Balkon. „Der Mann blutete auch leicht an den Füßen“, heißt es im Polizeibericht. Im Rahmen der vor Ort geführten Ermittlungen stellte sich dann jedoch heraus, dass es sich bei dem Mann um den Vater des Mieters der Wohnung handelte, der bei seinem Sohn zu Besuch war und sich versehentlich ausgesperrt hatte.

Dabei versuchte er, über den Balkon am Haus wieder in die Wohnung zu gelangen. Aufgrund seiner Verletzungen am Fuß wurde der Mann in das Krankenhaus Lindau gebracht.

