Einbrecher benutzt Sonnenschirmstab als Brechwerkzeug

Ein bisher unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Anfang November bis zum Nikolaustag unerlaubten Zugang zu einem Gartenhaus am Ringoldsberg in Lindau/Hoyern verschafft. Dazu funktionierte er laut Polizei einen alten Sonnenschirmstab zu einem Brechwerkzeug um und versuchte zuerst, einen Fensterladen aufzubrechen. Da ihm dies nicht gelangte, hebelte danach eine Tür aus. Sein Energieeinsatz war jedoch umsonst, da in dem Gartenhaus nichts zu holen war. So blieb es bei einem beschädigten Fensterladen und einer kaputten Tür. Der Schaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen dort bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Lindauer Polizei unter der Rufnummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.