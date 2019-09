Einbalsamierte Frauenleiche: Strippende Kommissarin im Dienst wirkt unglaubwürdig

Die Kaffeekapsel aus Holz, die seit gut eineinhalb Jahren in Ravensburg und im Allgäu produziert wird, hat am Dienstagabend vor einem Millionenpublikum bei „Vox“ für Furore gesorgt. Die Jungunternehmer Julian Reitze und Stefan Zander hatten sich in die „Höhle der Löwen“ gewagt.

Während der TV-Sendung zogen die beiden Stuttgarter drei Investoren an Land, der bereit waren, eine Million Euro in „Rezemo“ zu stecken. Der Deal platzte jedoch, als die Kameras aus waren.