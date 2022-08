Karolin Schwab ist Land Artist und eine der Künstlerinnen der Biennale. Ihre reduzierten Installationen integrieren sich in die Natur und schaffen Raum zur Reflexion, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Bodensee steht ein rotes, stilisiertes Haus (Titel: My Floating Home, Standort: Hintere Insel) ein Zuhause für alle. Mit ihrer zweiten Arbeit – einem grammophonartigen Trichter (The Cloud’s Song im Lindenhofpark), in dem man den Himmel sehen kann – wirft sie die Frage in den öffentlichen Raum, ob man Wolken hören kann und lade so zum Innehalten und Wahrnehmen ein.

Karolin Schwab, 1987 in Stralsund geboren, lebt und arbeitet in Berlin. In ihren ortsspezifischen Installationen und Skulpturen vereinen sich äußere und innere Landschaft – das was wir sehen und das was unsichtbar bleibt, aber dennoch spürbar ist. Schwab hat einen Bachelor der University of East London und einen Master der Universität der Künste Berlin, wo sie 2016 als Meisterschülerin von Ai Weiwei abschloss. Seitdem wurden ihre Arbeiten in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in der Kunsthalle Erfurt, der König Galerie in London und der Art Safiental LandArt Biennale in der Schweiz. 2019 erhielt sie den Gilbert Bayes Award und wurde Mitglied der Royal Society of Sculptors. 2020 stellte sie im Arken Museum for Modern Art in Dänemark aus und erhielt ein sechsmonatiges Stipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn.