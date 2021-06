Eine Veranstaltung gegen Antisemitismus und für den Staat Israel ist diesem Samstag, 19. Juni, in Lindau geplant. Es handelt sich um eine Demonstration in der Reihe des „Marsch des Lebens“.

„Die Bitte um Vergebung kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber die Bitte um Vergebung kann Herzen heilen“, davon ist Jobst Bittner, Theologe und Gründer der Marsch-des-Lebens-Bewegung aus Tübingen überzeugt. Deshalb veranstaltet die Bewegung Gedenk- und Versöhnungsmärsche an Orten des Holocausts in Europa und weltweit, an denen Opfer und ihre Nachkommen gemeinsam mit Nachkommen der Tätergeneration an die furchtbaren Ereignisse erinnern.

Die Veranstalter wenden sich in ihrer Pressemitteilung gegen Raketenangriffe der Hamas auf Israel und dagegen, dass Menschen in Deutschland Israel-Fahnen verbrennen, Synagogen angreifen und Juden mit Hass überziehden. Mit der Veranstaltung wollen das Marsch-des-Lebens-Team Lindau und die Israelfreunde Ravensburg ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Am 19. Juni von 10 bis 13 Uhr wird deshalb nach einer Mahnwache gegen Antisemitismus auf dem Bismarckplatz der zweite Marsch des Lebens in Lindau stattfinden, der über die Insel vorbei an ehemals jüdischen Wohn- und Geschäftshäusern führt. Bei der anschließenden Gedenkveranstaltung verdeutlichen Redner anhand von persönlichen Zeugnissen, wie wichtig eine entschiedene Position gegen Antisemitismus ist. Die Veranstaltung endet um 13 Uhr.

Die Mahnwache und der Marsch des Lebens stehen nach Angaben der Veranstalter für das Erinnern, um das Gedenken an die Opfer des Holocaust wachzuhalten, indem ihre Geschichten eine Stimme bekommen. Hinzu kommt das Versöhnen zwischen den Nachkommen der Opfer- und Tätergeneration, indem die Verantwortung übernehmen für die Verbrechen ihrer Vorfahren und dafür um Vergebung bitten. Wichtig sei es aber auch, ein Zeichen zu setzen gegen den modernen Antisemitismus, indem sich die Demonstranten öffentlich sichtbar an die Seite der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland und an die Seite Israels stellen.