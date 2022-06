Ein Herzenswunsch geht in Erfüllung: Inge Lindau ist endlich in Lindau

Inge Lindau wohnt in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Ihr großer Wunsch ist es, einmal nach Lindau zu reisen. Schließlich trägt die 84-Jährige denselben Namen wie die bekannte Stadt im Bodensee. Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Möglich gemacht haben das ihr Sohn Michael Melzer und seine Frau Corina. Die beiden haben nicht nur eine Ferienwohnung bei Familie Hagg in Bechtersweiler gebucht, sondern auch ihre Mutter mit dem Auto zu Hause abgeholt. Auch Edeltraud Becker, die Mutter von Corina, kam mit. Mussten nur noch das Gepäck und die beiden Rollatoren im VW-Bus verstaut werden – und das Abenteuer konnte losgehen.

650 Kilometer bis zum ersehnten Ziel

Rund 650 Kilometer waren sie unterwegs, bis sie nach einigen Pausen endlich das Lindauer Ortsschild passierten. Davon musste natürlich auch ein Beweisfoto gemacht werden: Frau Lindau ist in Lindau – endlich. Das hätte sie auch leichter haben können. Denn in Sachsen-Anhalt gibt es auch ein Lindau. „Aber das ist nicht so interessant“, sagt die 84-Jährige lachend. „Ich wollte schon an den Bodensee.“

Und wenn sie schon einmal da ist, dann will Inge Lindau auch so viel wie möglich sehen. Sie war auf der Lindauer Insel, aber auch am Rheinfall in Schaffhausen, auf dem Pfänder, im Bregenzer Wald und auf der Blumeninsel Mainau. Und eine Bootsfahrt auf dem See hat sie auch gemacht. Ein anspruchsvolles Programm für eine 84-Jährige, die eine künstliche Hüfte hat und auf den Rollator angewiesen ist.

Hier ist alles schön sauber und aufgeräumt.

Aber es hat sich gelohnt, meint sie: „Mit hat alles gefallen. Irgendetwas Interessantes sieht man hier immer.“ Auch die Menschen seien nett und hilfsbereit gewesen. Was ihr noch aufgefallen ist: „Hier ist alles schön sauber und aufgeräumt.“

Nach sechs Tagen ging es für Inge Lindau wieder Richtung Heimat. Ob sie mal wiederkommt, das könne sie nicht sagen. Mit 84 Jahren weiß sie: „Das war vielleicht das letzte Mal, dass ich im Urlaub war.“

Ein Moment, der festgehalten werden muss: Inge Lindau ist endlich am Ziel. Dafür ist die 84-Jährige 650 Kilometer gefahren. (Foto: Michael Melzer)