Ein Winter, der ganz Europa im Griff hatte

Für den Bodensee war die Seegfrörne im Winter 1962/63 ein historisches Ereignis. Aber nicht nur am See war es damals kalt. Ein Blick ins Archiv der Lindauer Zeitung beweist, dass es damals in ganz Deutschland, sogar in ganz Europa außergewöhnlich kalt war.

So schreibt die LZ bereits am 22. November „Winterwetter fast überall in der Bundesrepublik“. Starke Schneefälle behinderten den Verkehr vor allem in Berlin und im Ruhrgebiet. Vier Tage später berichtet die LZ von idealen Wintersportbedingungen in den Skigebieten allerorten.

Außergewöhnlich kalt war es dann Anfang September. Dabei meldete nicht nur das Allgäu Temperaturen von unter minus 20 Grad. In Jugoslawien und Griechenland litten die Menschen unter ungewöhnlicher Kälte und heftigem Schneefall. Frost beeinträchtigte den Flug- und Schiffsverkehr in Großbritannien.

Ab Mitte Dezember war die Schifffahrt auf Donau, Rhein und Elbe offensichtlich wegen des Frostes eingeschränkt. Nicht mal ein Jahr nach der großen Sturmflut litten die Anrainer der Nordsee erneut unter heftigen Stürmen. Über Weihnachten war es in ganz Europa bitterkalt. In den Bergen hatte es solche Mengen geschneit, dass Bergdörfer in Österreich und der Schweiz nur mit Hubschraubern versorgt werden konnten. An der Nordsee waren nach den Feiertagen die ersten Häfen der Küstenstädte eingefroren. Schiffe saßen fest. Die Ostseehäfen der DDR konnten kaum mehr angefahren werden.

Auch zum Jahreswechsel hielt die Kälte den Kontinent im Griff, so dass die Polizei nicht nur in Hamburg die ruhigste Silvesternacht seit vielen Jahren meldete. Ein paar Tage später ließ die Kälte nach, die Schifffahrt auf dem Rhein wurde wieder freigegeben. In Frankreich wiederum hieß es, dass zahlreiche Dörfer an der Atlantikküste wegen Schneeverwehungen von der Außenwelt abgeschnitten waren.

Mitte Januar wurde es vor allem im Norden wieder so kalt, dass Hubschrauber verunglückte Leuchtturmwärter ebenso retten mussten wie Besatzungen, deren Schiffe tagelang im Eis festsaßen. Schweden meldete Minustemperaturen wie seit dem Winter 1940 nicht mehr. Den Kälterekord in Deutschland erreichte am 12. Januar das Rothaar-Gebirge, in dem minus 27 Grad gemessen wurde. Vier Tage später meldete Oberstdorf sogar minus 28 Grad, am 17. Januar sank das Thermometer im Bayerischen Wald auf minus 32 Grad. Und im Schweizer Jura sanken die Temperaturen gar auf minus 37 Grad.

Über Hubschrauber versorgt

Auf den Kanälen ging fast nichts mehr, auch an der Nordseeküste kam der Schiffsbetrieb zum Erliegen. Die Bewohner der Inseln wurden über Hubschrauber versorgt. Ab dem 16. Januar hatten die Schiffe im Treibeis sogar Probleme, Helgoland anzufahren. Sylt meldete „Ski und Rodel gut“, denn die Gäste konnten auf den Dünen der Nordseeinsel Wintersport betreiben. „Kälte bis Anfang März“ sagte man daraufhin unter Berufung auf eine alte Faustregel von den Nordseeinseln voraus.

In der DDR, in der LZ damals „Sowjetzone“ genannt, gab es keinen Schiffsverkehr mehr, auf den Kanälen sei die Eisschicht 40 Zentimeter dick. Einem 18-Jährigen gelang über den zugefrorenen Griebnitzsee in Berlin die Flucht in den Westen. An der österreichisch-ungarischen Grenze lag der Minengürtel unter einer dicken Schicht von Eis und Schnee, so dass Flüchtlinge gefahrlos darübergehen konnten.

Folgen hatte das für die Stromversorgung. Denn Stauseen waren eingefroren, Kohle gelangte auf den zugefrorenen Flüssen und Kanälen nicht zu den Kraftwerken, mit der Bahn war das schwierig. Weil zudem Heizöl knapp wurde, mussten die Menschen in Frankfurt die Ölheizungen rationieren, die Behörden empfahlen, lieber früh ins warme Bett zu gehen. In Kassel gab es kein fließendes Wasser mehr, die Stadtwerke setzen Wasserwagen ein. Weil sie kein Öl zum Heizen hatten, schlossen die Behörden in Hessen Mitte Januar die ersten Schulen.

„Zum ersten Mal seit 65 Jahren: Die Themse ist zugefroren“ lautet die Schlagzeile der LZ am 21. Januar. Der Fährbetrieb über den Ärmelkanal wurde eingestellt. Als dann am 1. Februar auch ganz Rom im Schnee versank und Bilder die Runde machten von Priestern, die eine Schneeballschlacht machen, war auch dem Letzten klar, dass dieser Winter anders war als andere.