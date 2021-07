Ein weißes Kleid für den Turm von St. Verena

Nur die markante Spitze ist noch zu sehen, der Rest des Kirchturms von St. Verena ist derzeit eingerüstet und in ein weißes Kleid gehüllt. Voraussichtlich bis Ende Oktober oder November soll dies so bleiben. Denn in dieser Zeit wird der Turm saniert.

Die Arbeiten an den Fenstergewänden und am neugotischen Ornamenten sind aufwändig. Sie wurden einst aus Rorschacher Sandstein gefertigt, sind inzwischen aber verwittert und zum Teil bröckelig. Nach Angaben von Viola Rein, Architektin bei der Firma Pfanner Planungsbüro und Steinrestaurierung in Scheidegg-Scheffau, werden diese Natursteinelemente in den nächsten Monaten ebenso saniert wie die Holzfenster und Metalleinfassungen. Wo es notwendig ist, werden zusätzliche Verblechungen angebracht. Fehlstellen im Putz werden ausgebessert, und schließlich bekommt die Fassade noch einen neuen Anstrich.

Rücksicht auf junge Turmfalken und Mauersegler

Im Moment tut sich allerdings noch nicht viel. Denn im Bereich des Zifferblattes der Turmuhr wohnen Turmfalken mit drei Küken. Auch mehrere Mauersegler haben Nachwuchs ausgebrütet. Deshalb soll jetzt abgewartet werden, bis die Jungvögel flügge sind. Viola Rein geht davon aus, dass dies etwa in der zweiten Julihälfte der Fall sein wird und dann die Bauarbeiten beginnen können.

Baulast beim Staat

Die Kosten der Turmsanierung beziffert Arthur Löhle vom Staatlichen Bauamt Lindau auf rund 200.000 Euro. Diesen Betrag übernimmt der Staat. Denn das Gebäude gehört zwar der Kirchengemeinde, für die äußere Hülle ist jedoch der Staat zuständig – eine Aufteilung, die nicht ungewöhnlich ist. Als Folge der Säkularisation von 1803 hat der Staat nämlich die Baulast vieler Kirchenhüllen übernommen. In Lindau gilt diese Regelung zum Beispiel auch für die beiden Inselkirchen St. Stephan und Münster.

Neue Zifferblätter und Zeiger

Die Sanierung der Kirchturmuhr von St. Verena fällt nach Angaben von Pfarrer Jörg Hellmuth hingegen in die Zuständigkeit der evangelischen Kirchengemeinde. Vier neue Zifferblätter und Zeigerpaare samt Zeigertreibwerk sind notwendig. Für die Uhr und einen Anteil an den Gerüstkosten sind laut Hellmuth rund 25.000 Euro veranschlagt, die die Kirchengemeinde finanziert.

Die Kirche St. Verena ist vor 150 Jahren gebaut worden. Jetzt wird der Turm saniert. Das linke Bild zeigt ihn von der Ostseite her kurz vor Beginn der Arbeiten, das rechte Bild mit Gerüst. (Foto: Ruth Eberhardt)

Vor 150 Jahren eingeweiht

Die jetzigen Arbeiten am Kirchturm sind genau genommen der zweite Teil der Außensanierung von St. Verena. Bereits im Jahr 2009 wurden die Sandsteinelemente am Kirchenschiff einschließlich der großen Rosette auf der Westseite und der Balustrade im Eingangsbereich restauriert.

Die Fortsetzung dieser Arbeiten am Turm fällt nun zufälligerweise just ins Jubiläumsjahr von St. Verena: Die Kirche wurde nämlich vor 150 Jahren im neugotischen Stil gebaut, nachdem die baufällig gewordene Vorgängerkirche abgerissen worden war. Am 13. August 1871 feierten die Reutiner die Einweihung der heutigen Kirche St. Verena mit einem großen Fest: mit Böllerschüssen, Glockengeläut, Festzug, zwei Gottesdiensten, einem Festessen und Musik.

Die Kirche St. Verena ist vor 150 Jahren gebaut worden. Jetzt wird der Turm saniert. Das linke Bild zeigt ihn von der Ostseite her kurz vor Beginn der Arbeiten, das rechte Bild mit Gerüst. (Foto: Ruth Eberhardt)

Jubiläumsfeierlichkeiten verschoben

Eigentlich hätte die Kirchengemeinde ihr Jubiläum in diesem Jahr feiern wollen, unter anderem mit einem Konzert und einem Festgottesdienst. Doch wegen der Planungsunsicherheit, die die Corona-Bestimmungen mit sich bringen, wurden alle Veranstaltungen aufs nächste Jahr verschoben.

Etwas Besonderes wird es dieses Jahr allerdings noch geben: Ein engagiertes Team hat viel über die Geschichte von Reutin und die Kirche St. Verena, ihre Architektur, ihr Innenleben, ihre Glocken, ihren Friedhof und ihre Pfarrer recherchiert und ein „Lesebuch St. Verena“ verfasst. Dieses Jubiläumsbuch soll rechtzeitig vor Weihnachten erscheinen.