Ein Wankel-Bau am anderen Bodenseeufer

Nachdem Felix Wankel die Auseinandersetzung um seinen geplanten Erweiterngsbau in Lindau-Zech verloren hatte – der eine Teil des „Wäsen-Kriegs“ – hat er ein Gebäude am anderen Bodenseeufer in Staad, an der Gemeindegrenze zu Rorschach in der Schweiz, bauen lassen. Ob aus Trotz über die Niederlage, ist unbekannt, aber er ließ sich im architektonischen Stil seiner TES in Lindau-Zech dann dieses Gebäude errichten und richtete dort für wenige Jahre sein Wankel-Museum ein. Heute ist darin nicht nur der RO-80-Club der Schweiz beheimatet, sondern auch eine Technologie-Entwicklungsfirma. Das Auto auf dem Foto direkt vor dem Gebäude ist noch eine original RO-80-Limousine mit Wankels Rotationskolbenmotor, welche ihn in den 1960er-Jahren so prominent machte. Foto: Charly Schweizer