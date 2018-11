Ein waldiges Geburtstagsfest

Große Jubiläen müssen groß gefeiert werden. Der Wald- und Seekindergarten Lindau startete am 13. Oktober mit seinem Jubiläumsfest und dem Tag der offenen Tür ins Festprogramm. Das große Finale wird nun am kommenden Samstag, 24. November, gefeiert. Dann werden Adventskränze gebunden, Kerzen gezogen und ein kleiner Adventsmarkt präsentiert.

Der Einrichtung war es während des Tags der offenen Tür sowie weiterer Termine anlässlich des Jubiläums ein besonderes Anliegen, die Besucher ein Stück mitzunehmen in die ursprüngliche Arbeit des Wald- und Seekindergartens, in den Naturraum Wald, und zu vermitteln, wie auf einfache Weise viel Gemeinschaft, Freude und Natur erlebt werden können, heißt es im Eigenbericht. Demnach waren die Angebote vielseitig. So wurden bei „Perlenkunst und Feuerschmuck“ aus einheimischem Lehm aus dem Motzacher Wald und Ton Schmuckperlen am Feuer hergestellt. Aus dem Gold des Waldes, wie es früher genannt wurde und das heute als Baumharz bekannt ist, wurde eine heilende Waldsalbe gekocht und in Döschen zum Mitnehmen abgefüllt.

Brennnesselchips, Gemüse auf Heu und Wildnis-Crunchy brachte die Aktion „Kochen am Feuer“ hervor und lud die Besucher zu einem leckeren Mahl ein.

Beim „Klettern und Schaukeln“ wurden den „großen“ Teilnehmern Kenntnisse zum Aufbau von Schaukeln und Klettermöglichkeiten mit Seilen vermittelt. Die Großen und Kleinen hatten einen Riesenspaß beim Ausprobieren und Erproben.

Die Aktionswochen zum 20-jährigen Bestehen des Wald- und Seekindergartens Lindau enden am Samstag, 24. November, von 11 bis 15 Uhr mit Adventskranzbinden und Kerzenziehen sowie einem kleinem Adventsmarkt. Hier haben die Besucher die Möglichkeit, ihren Adventskranz zu binden und Kerzen herzustellen. Das Waldkindergarten-Team steht unterstützend zur Seite. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.