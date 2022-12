Ein verführerisches Dankeschön

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

13 Kuchen, Waffeln, Kaffee und Kakao servierte die Nachbarschaftshilfe kurz vor Weihnachten vor dem Laden in der Kemptener Straße den Kunden und Besuchern, kostenfrei, Spenden waren willkommen. Ladenleiterin Beate Schwammel hatte schon Tage zuvor mit den Vorbereitungen begonnen und mit viel Mehl, Zucker, Mohn, Hefe und Backpulver ein wahres kulinarisches und optisches Feuerwerk an Süßspeisen vorbereitet. Frische knusprige Waffeln krönten den Vormittag. Die Wahl fiel schwer, denn eigentlich lockte alles zum Probieren. Käsekuchen, Mohntorte, Nußstangen Linzertorte und so weiter gingen weg, wie warme Semmeln, nein wie warme Kuchenspezialitäten.

Auch wenn es keine Coronaregeln mehr gab, so hatte sich das Team um Beate Schwammel doch dafür entschieden, die süßen Versuchungen im Freien anzubieten. Trotz kühlen Temperaturen, die richtige Entscheidung. 70 Besucher, Kunden und Naschkatzen waren an diesem Vormittag da, um im Laden zu stöbern, aber auch um zu genießen.

Das Angebot im Laden wurde mittlerweile auf Winterkleidung umgestellt. T-Shirt und sonstige Sommerware wurden in anderen Räumen verstaut und kommen erst in einem halben Jahr wieder zum Vorschein. Apropos T-Shirt, alleine in diesem Sommer gingen mehr als 1000 T-Shirts über die Ladentheke. Die Nachfrage ist einfach gigantisch, so Beamte Schwammel. Für sie ist der Laden der Nachbarschaftshilfe eine Herzensangelegenheit. Viele Stunden, auch außerhalb der Öffnungszeit ist sie vor Ort, räumt, sortiert und lagert um. Mit dabei sind Ehemann Darius und die Kinder Patrick, Sofie und Nicole. Nicht selten kümmert sie sich auch um Menschen die kommen, um sich das eine oder andere Problem von der Seele zu reden. Das brauchen die Menschen manchmal, sagt sie und sieht auch hier ihre Rolle.

Neben der Familie Schwammel gehören auch die treuen Mitarbeiter Sonja Paduano, Jeanette Huckle, Lena Martin, Susanne Wirth und Petra Venuti dazu. Am Ende dankte Vorsitzende Sybille Mang allen für den Einsatz und lobte das ehrenamtliche Engagement.

Das die Nachbarschaftshilfe Lindau den Laden in der Kemptener Straße 10a führen kann, ist auch den Stadtwerken Lindau zu verdanken, die seit Jahren die Räume des Hauses zur Verfügung stellen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Hannes Rösch, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau und seinem Team.