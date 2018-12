Ein trauriges Stück – aber mit Happy End

Was könnte sich als Weihnachtsstück besser eignen als eine Geschichte des großartigen Erzählers Charles Dickens? Unglück, Armut, Demut vor dem Leben, Mitgefühl, Nächstenliebe und am Ende dann ein herzergreifendes Happy End – das ist der Stoff, aus dem seine berühmte und immer wieder adaptierte Geschichte von Oliver Twist gewebt ist. Und so war es denn auch kein Wunder, dass viele Eltern, Großeltern und Kinder ins Lindauer Stadttheater gekommen waren, um sich die in die heutige Zeit tradierte Inszenierung von Ingo Berg anzusehen.

Die Eltern und Großeltern, die sich nicht für dieses Stück als diesjähriges Familienerlebnis zu Weihnachten entschieden haben, müssen es wohl geahnt haben. Zwar hat das Vorarlberger Landestheater seinen Oliver Twist in Lindau in der Version für Kinder ab sechs Jahren gezeigt, dennoch war diese Theaterinszenierung anspruchsvoll. Und das Stadttheater leider nur halb voll.

Rasantes Tempo

Insbesondere die erste Hälfte hatte es in sich. Jenen Teil der bekannten Geschichte von Charles Dickens also, die vom seelischen Leid, dem Hunger und den Ungerechtigkeiten erzählt, denen der zehnjährige Oliver Twist seit Jahren im Waisenhaus ausgesetzt ist, sprach die Inszenierung von Ingo Berk zwar sehr wohl an. Allerdings in einem Tempo, das die Zusammenhänge nur schwer nachvollziehen ließ. In Zeitraffer durchlief das Publikum Olivers Zeit im Waisenhaus, wo ein Schöpflöffel Kartoffelbrei in einem Blechnapf genügen muss, um den Bauch zu füllen und wo ein Aufbegehren im dunklen Kohlenkeller endet. Auch ist nicht ganz klar, warum die Waisenhauswärterin Oliver an einen Bestatter verkauft, bei dem der Junge dann in die Lehre gehen. „Der hat so einen melancholischen Blick“, sieht Mr Sowerberry Olivers Potential, doch die Zeit bei ihm währt nicht lang. Nach einem Streit flieht Oliver. Dass er auf seiner Flucht nach London sieben Tage unterwegs war, erfährt der aufmerksame Zuschauer zwar, doch die Zusammenhänge wirklich zu verstehen mag nur dem vorbereiteten Zuschauer vorbehalten sein. Deshalb ist auch das Bühnenbild, das eine triste Gasse zeigt, erst einmal nur unverständlich. Dass es aber richtig raffiniert ist, weil sich hinter den grauen Fassaden sowohl die mit den kostbarsten Uhren und digitalen Geräten vollgestopfte Räuberhöhle von Fagin, dem Hehler, als auch das hochherrschaftliche Haus von Mrs. Maylie verbergen, erschließt sich dem Zuschauer erst, als auch die Geschichte an Fahrt aufnimmt. Dann nämlich, als Oliver von Dodger, einem Punk im grellgelben Look, von der Straße aufgelesen und zu Fagin gebracht wird. Der in Bademantel, Feinrippunterhemd und Addiletten gekleidete Ganove verspricht Oliver Essen, Unterkunft und sogar Geld für seine Dienste. Doch sehr schnell stellt sich heraus, dass diese Dienste darin bestehen andere zu bestehlen. Oliver weigert sich zwar, trotzdem ist er gezwungen bei den Diebestouren von Dodger, Bill Sikes und Nancy dabei zu sein. Als die Polizei die Diebesbande erwischt, lassen seine „Freunde“ Oliver im Stich. Nur durch die Zeugenaussage einer Bücherhändlerin kommt er frei und wird von Mrs. Maylie aufgenommen. Bei ihr erfährt Oliver zum ersten Mal in seinem Leben Güte und mütterliche Fürsorge. Doch das Glück währt nicht lange. Denn Fagin hat ein besonderes Interesse an dem Jungen. Deshalb lässt er ihn von seiner Diebesbande entführen und hält ihn gefangen bis er ihn erneut zu einem Einbruch mit schickt. Diesmal zum Haus von Mrs Maylie. Dort wird Oliver angeschossen und weil seine „Freunde“ ihn erneut im Stich lassen, kehrt der schwerverletzte Oliver zu seiner Wohltäterin zurück, um ihr alles zu erklären. Und dann geht alles ganz schnell. Mrs Maylie erkennt in dem kleinen Jungen das Gesicht von Agnes wieder und schnell stellt sich heraus, dass hinter Fagin ein reicher Mann namens Monks steht, der unbedingt verhindern will, dass Olivers wahre Herkunft ans Licht kommt. Monks ist nämlich Olivers älterer Halbbruder. Ihr Vater stirbt, als Oliver noch nicht geboren ist, und vermacht sein Vermögen zu gleichen Teilen seinen Söhnen, wobei Oliver nur dann das Geld bekommen soll, wenn er kein Dieb wird.

Es kommt zum großen Showdown, mit lauten Knallern aus Maschinenpistolen, an dessen Ende Monks Olivers Herkunft bestätigt. Und weil Oliver stets standhaft geblieben und kein Dieb geworden ist, ist er fortan ein reicher Mann. Und beschließt sogar Schriftsteller zu werden. Das Happy End bedachte das Publikum mit begeistertem und langem Applaus.