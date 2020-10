Ein Theaterstück für mehr Toleranz

Das Stück Chocolat mit Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer und Les Manouches Du Tannes feiert am Donnerstag, 5. November, im Theater Lindau seine Premiere. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Kinohit von Anfang der 2000er-Jahre sei Appell für mehr Toleranz, erklären die Veranstalter. Vianne Rocher kommt mit ihrer kleinen Tochter Anouk in das französische Städtchen Lansquenet-sous-Tannes und eröffnet direkt am Kirchplatz eine Pâtisserie, einen kleinen Tempel für feinste Schokoladen. Für Pater Reynaud ist diese Art der „himmlischen Verführung" absolut inakzeptabel. Rigoros verbietet er den Mitgliedern seiner Gemeinde jeden Umgang mit Vianne – und wird zu ihrem großen Gegenspieler. Auf äußerst amüsante Weise prallen zwei Lebenshaltungen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Abneigung gegen alles Fremde auf der einen Seite, Offenheit und Genuss auf der anderen. Während sich Viannes Chocolaterie zum neuen Mittelpunkt des Dorfes entwickelt, flüchtet sich der Dorfpfarrer in immer verzweifeltere Beichten und Gebete, Intrigen und Verschwörungstheorien.