Ein Streit eskaliert

Auf der Lindauer Insel im Bereich der Ludwigstraße ist es am Samstag gegen 22.30 Uhr zu einer lautstarken Streiterei gekommen. Laut Zeugenaussagen seien dabei mehrere Personen beteiligt und auch eine Schusswaffe, sowie ein Messer im Spiel. Die Polizei rückte mit spezieller Schutzausrüstung an. Nach langwieriger Sachverhaltsklärung konnte laut Polizei folgender Ablauf nachvollzogen werden: Vier Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren trafen sich mit einem 34-Jährigen in einer Wohnung zum Bier trinken. Alle waren erheblich betrunken. Dabei kam es zu einem Streit, woraufhin der Ältere nach Hause ging. Die anderen folgten ihm und es entwickelte sich besagter Streit, in dessen Verlauf der 34-jährige sich mit Scheckschusspistole und Schlagring wehren wollte. Neben einer Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz werden die Beteiligten nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.