Ein Ständchen zum Abschied

Eigentlich hätte es ein ganz normaler – wenn auch der letzte – Gottesdienst von Pfarrer Eberhard Heuß im Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift werden sollen. Dann kam am Donnerstag aber doch alles ganz anders: Die hauseigene Instrumentalgruppe „ConTakte“ unter der Leitung von Musikschullehrer Stefan Heitz bot ein gutes Dutzend musizierender Bewohnerinnen und Bewohner auf, um dem scheidenden Pfarrer zu zeigen, wie sehr man ihn im Haus am Kleinen See vermissen wird. Besonders das fetzig interpretierte „Marmor, Stein und Eisen bricht“ sorgte für unübersehbare Rührung bei Heuß, denn: „Dazu habe ich in meiner Jungendzeit getanzt.“ Und: „Man hat mir schon sehr lange kein Ständchen gebracht.“ Der nahende Ruhestand werde ihn aber nicht daran hindern, gelegentlich wieder im Maria-Martha-Stift vorbeizuschauen – schon allein wegen der Sitzungen des Vereins der Evangelischen Diakonie Lindau, dessen Vorsitzender Heuß auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bleiben wird. Bewohnerin Helga Probst, Jahrgang 1931, ließ den Pfarrer nicht gehen, ohne ihm ein paar poetische Zeilen mit auf den Weg zu geben, die in dem Reim gipfelten: „Gesundheit und Frohsinn sollen Dich begleiten, heute und in alle Ewigkeiten!“