Ein Schwede liegt in der Gunst ganz vorne

Erst Anfang Januar ist Fredrik Widen zu den EV Lindau Islanders gestoßen – und sorgte auf dem Eis des Eishockey-Oberligisten von Anfang kräftig für positiven Wirbel in der Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley. Mit seinem Offensivdrang und Torriecher, den er jüngst beim völlig unerwarteten 3:2-Overtimesieg am Freitagabend in Tilburg eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte, hat der Verteidiger mit der Trikotnummer 97 längst die Herzen der Islanders-Fangemeinde erobert. Als Dank für seine Leistungen kürte diese ihn nun zum Spieler des Monats Februar.

„Es war nicht schwer, in die Mannschaft hineinzufinden“, sagt der 26-Jährige, der zum Jahreswechsel über einen Tipp seines schwedischen Kontingentkollegen Viktor Lennartsson den Weg von Zell am See, wo er in der Alps Hockey League spielte, ans bayerische Bodenseeufer fand. Beide kennen sich aus Jugendtagen und sind seit mehr als zehn Jahren befreundet. Der Defensivspezialist mit Offensivqualitäten, der über Widens Spielervermittler auch andere Angebote auf dem Tisch hatte, entschied sich letztlich für Lindau.

Wenn die Sonne scheint und es die Zeit zulässt, ist der Schwede ab und an beim Kaffeetrinken auf der Lindauer Insel anzutreffen. „Das ist Lebensqualität, über den See auf die Berge der Nachbarländer zu blicken“, so Fredrik Widen. Vorerst liegt sein Fokus jedoch auf den laufenden Play-offs. „Hier kann alles passieren. Wobei wir gegen die Trappers hundert Prozent geben müssen“, meinte der 26-Jährige vor dem Start der Achtelfinalserie in Tilburg. Er sollte recht behalten.