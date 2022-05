Ein Schuhkarton voller Trostspender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den letzten tollen Aktionen für Menschen aus der Ukraine, hat uns die Geschichte von Axel Baumann und Andreas Mader zu einer weiteren Aktion motiviert.

Die beiden waren ja schon zu Beginn des Ukraine-Krieges an die ukrainische Grenze gefahren um Hilfsgüter abzugeben. Dort waren sie tief betroffen an dem kleinen Grenzübergang, an der Auffangstelle, einer Turnhalle, was sie dort sahen. Ganz viele Mütter mit kleinen Kindern, körperlich und psychisch am Ende, das war sehr sehr tiefgehend, dies mit anzusehen. Sie sahen die Trostlosigkeit und Verzweiflung bei Müttern und Kindern.

Jochen Schnabel, vom Sozialdienst der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., hat dann zusammen mit dem Werkstattrat direkt einen Aufruf gestartet, diesmal um Spielzeug für die Kinder zu sammeln, um den Müttern und Kindern wenigstens eine Kleinigkeit in die Hand zu geben, eine kleine Freude zu machen. Am 5. Mai holte Axel Baumann in der Lebenshilfe die Kartons ab um sich mit Andreas Mader am nächsten Tag auf die Reise zu machen. Von der polnisch-ukrainischen Grenze aus wurden die Kartons zusammen mit Lebensmitteln direkt zu den Flüchtlingsunterkünften gebracht.