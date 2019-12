„Ein Schuhkarton voll Liebe“: 400 Päckchen für die Ukraine

Für viele Spender gehört es seit vielen Jahren zur adventlichen Tradition, notleidende Kinder und Senioren in der Ukraine mit dem „Schuhkarton voll Liebe“ zu unterstützen und ihnen damit eine Weihnachtsfreude zu schenken. Auch in diesem Jahre beteiligten sich viele Privatpersonen, Schüler der Grundschulen Aeschach und Heimenkirch, der Staatlichen und Maria-Ward-Realschule, des Valentin-Heider-Gymnasiums und der Kita in Nonnenhorn, unterstützt von den Pfarrämtern der evangelischen Gemeinden, Ludwig Lau von der Katholischen Jugend, den evangelischen Gemeinden Lindau und Wasserburg und rührigen Helfern in Nonnenhorn und Sigmarszell an der Aktion. Pünktlich zum Nikolaustag kam am Donnerstag, 5. Dezember, ein Lastwagen, der die rund 400 Weihnachtspäckchen von Lindau zum „Einläderle“ nach Freiburg brachte. Von dort aus ging der Transport dann am 6. Dezember weiter in die Ukraine. Foto: Elke Buohler