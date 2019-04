Ein schönes Konzert vermittelt Gefühl und Nähe

Es ist eines der letzten Konzerte für diese Saison im Kleinen Zeughaus gewesen, dem warmen und gemütlichen Winterübergangsquartier des Zeughausvereins. Hier ein Konzert zu erleben, ist an und für sich schon besonders – ganz einfach weil die Atmosphäre doch sehr an ein Wohnzimmer erinnert. Und jener Abend war zusätzlich außergewöhnlich, dank der Band John Garner, die Stefan Führhaupter, der Vorsitzende des Zeughausvereins, mit „bereits der Soundcheck war hörenswert und hat Lust auf mehr gemacht“ vorstellte.

Und schon ging es mit „My Heart is ready“ ab auf die grüne Insel. Denn Irland ist das Land, dem die Leidenschaft der drei Musiker gilt. Ihr harmonischer Dreigesang, verbunden mit dem treibenden Rhythmus der Basstrommel, die Stefan Krause beinahe beiläufig mit dem Fuß schlug, während er gleichzeitig Gitarre oder Mandoline spielte, gingen sofort angenehm ins Ohr.

Seit etwa zweieinhalb Jahren musizieren er, Chris Sauer (Gesang, Gitarre, Mandoline, Percussion) und Lisa Seifert (Gesang und Akkordeon) nun zusammen. Ihren Bandnamen haben sie von einer Irlandreise mitgebracht. Damals waren sie noch ein kleines Akustikprojekt. Die Legende besagt, dass die drei Augsburger Musiker in ein gemütliches Pub, mit einem besonders netten Wirt kamen. Der hieß John Garner. Und ihnen war sofort klar, „das ist der perfekte Name für unsere Band“, mit der sie im vergangenen Jahr über 130 Liveauftritte in Europa gespielt haben. Gigs, wie das im Musikjargon heißt. Sie erzählten zu all ihren Songs eine persönliche Geschichte, was sehr viel Nähe erzeugte. Und ja, es geht hauptsächlich um die Liebe in ihren Texten. Was ja nie verkehrt ist. Selbst wenn es wie in der herzzerreißenden Ballade „I keep it in my mind“ um eine verflossene ging.

Der Kleines Zeughaus-Chor singt

Dafür war „Rosalie“ umso fröhlicher und wurde im Kleinen Zeughaus zu „Mayan“, weil eine junge Frau im Publikum so hieß. Ein bisschen Lokalkolorit musste schon sein, vor allem, weil Lisa Seifert mehrmals betonte, dass sie, die doch auf Tour immer so viel Heimweh habe, sich in Lindau beinahe wie daheim fühle.

Die Band packt ihre Songs aber nicht nur in Balladen. Es sind auch durchaus rockige und poppige Rhythmen dabei. Folk sowieso und Hymnen wie der „Earth Song“, in dem es ums Nachhausekommen geht, und für den das Publikum zum „Kleinen-Zeughaus-Chor“ wurde, inbrünstig „ho-o-o-o-o-me…“ sang.

Und über allem schwebte die gefühlvolle irische Seele. Oder – viel wahrscheinlicher, wenn man die emotionale Mimik der drei Musiker beim Singen und Spielen beobachtete – ihre eigene.

Den Song „Friendship“ haben sie für ihre Freunde geschrieben, die sie so selten sehen, wenn sie auf Tournee sind. Und wenn nun jemand aus dem Publikum gern auch ein persönliches Lied für einen Freund haben möchte – der soll sich bei Lisa Seifert melden: „Ich singe euch das ein.“ Viel zu schnell wollten sich die sympathischen Musiker verabschieden. Die Zugabe fiel allerdings mit mehreren Liedern erfreulich reichlich aus und endete mit der Bitte an die Zuhörer, doch noch zu bleiben, „auf ein Glas und auf ein paar Worte“ im gemütlichen Kleinen Zeughaus. Übrigens: Im Januar haben John Garner im ProSieben-Format „My Hit. Your Song“ mitgemacht. Sie wurden mit „Dear Darling“ von Olly Murs vom Studiopublikum zum Sieger gewählt.