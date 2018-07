Ein Rumpfteam aus Lindau trumpft groß auf

Mit 47 Medaillen bei 49 Starts haben die Lindauer Masters-Schwimmer im Freibad von Pfaffenhofen gelänzt. Die Inselstädter traten mit einem Rumpfteam von 11 Personen an und wahrten sich den Ruf, die beste Masters-Mannschaft in Bayern zu sein.

Bei der Internationalen Bayerischen Sommermeisterschaft waren fast 350 Teilnehmer vertreten, die nicht nur aus Bayern, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, Berlin, Hessen, HRW und Sachsen angereist waren, um sich bei 1171 Einzel- und 129 Staffelstarts zu messen. Dabei hatten es die Athleten nicht einfach bei der zweitägigen Veranstaltung: Nieselregen und Regenschauer wechselten sich ab, wobei ein Stark- regen am Veranstaltungsende den Schlusspunkt setzte. Außerdem hatten die Lindauer natürlich unter dem mittlerweile ungewohnten 50-Meter-Becken zu kämpfen, denn die Trainingsmöglichkeiten fehlen seit der Schließung der Becken im Strandbad.

Mit 26 Gold-, elf Silber- und zehn Bronzemedaillen sahnten die grün-weißen jedoch gewaltig ab. Lediglich zwei Rennen wurden mit dem vierten Platz beendet. Herausragender Starter war Fritz „Itze“ Ilgen. Der in diesem Jahr erstmals in der AK 85 Startende verbesserte die bestehenden Europarekorde über 100-Meter- und 200-Meter-Rücken um vier beziehungsweise zwei Sekunden. Mit 1:45,20 und 3:54,85 Minuten trug er sich in die Rekordliste ein. Mit Siegen über 200-Meter-Freistil sowie über 50-Meter-Rücken und Freistil hatte er am Ende fünf Goldmedaillen im Gepäck. Das war eine ganz starke Leistung. Noch zwei weitere Lindauer siegten: Alfred Seeger (AK 75) über die 200-Meter-Rennen der Stilarten Freistil, Rücken, Lagen und Brust sowie über 100-Meter-Schmetterling. Zudem schlug er über 100-Meter-Rücken und Freistil als zweiter an. Sandra Bandlow-Albrecht (AK 45) vergoldete ihre Rennen über 100-Meter- und 200-Meter-Schmetterling, 200-Meter- und 400-Meter-Freistil und über 400-Meter-Lagen.

Starke Leistung

Drei Siege bei drei Starts waren die goldene Ausbeute von Violeta Mihut (AK 45). Die Sprinterin gewann über 100-Meter- und 50-Meter-Freistil sowie über 50-Meter- Schmetterling. Auch Miriam Bryxi (AK 40) setzte sich durch. Über 100-Meter- und 50-Meter-Rücken und über 50-Meter-Freistil siegte sie souverän. Die ungewohnte Langstrecke über 200-Meter-Rücken beendete Bryxi mit dem dritten Platz. Jeweils einen Titel mit einem Einzelrennen erzielten Ossi Ilgen (AK 75) und Mirko Bandlow (AK 40). Während der Rückenspezialist O. Ilgen über 100-Meter-Rücken zum Titel schwamm, siegte der Brustspezialist Bandlow über 50m Brust. Sabine Zeleny (AK 40) konnte nur an einem Tag starten; sie überzeugte über 100-Meter-Brust und 50-Meter-Freistil mit jeweils Platz zwei, über 200-Meter-Freistil wurde sie dritte.

Nadja Merz (AK 45) erschwamm sich über 200-Meter-Rücken die Vizemeisterschaft, über 100-meter- und 50-Meter-Rücken sowie über 50-Meter-Schmetterling schlug sie als dritte an. Zu jeweils einmal Silber und einmal Bronze schwammen sich Hans-Joachim Zeller (AK 60) und Susanne Schmid (AK 45). Während Schmid die 800-Meter-Freistil-Langstrecke versilberte gelang Zeller das über 100-Meter-Schmetterling. Über 400-Meter-Freistil erschwamm sich Schmid Bronze, Zeller über 50-Meter-Schmetterling. Die extra aus der Schweiz angereiste Susanne Braun (AK 50) hatte mit 1400 Meter bei Einzelwettbewerbe das umfangsreichste Programm. Über 800-Meter- und 400-Meter-Freistil sowie über 200-Meter-Schmetterling wurde sie jeweils dritte.

Die acht Lindauer Staffeln waren in sieben Rennen auf dem Stockerlplatz. Die Herren der AK 280 mit Fritz und Ossi Ilgen, Alfred Seeger sowie Hans Zeller bzw Mirko Bandlow siegten über 4x100-Meter-Freistil und 4x50-Meter-Freistil. Über 4x50-Meter-Lagen wurden sie knapp hinter der SG Stadtwerke München zweiter. Die Mädels der AK 160 siegten mit Miriam Bryxi, Violeta Mihut, Susanne Braun und Sandra Bandlow-Albrecht über 4x100-Meter-Freistil. Über 4x50-Meter-Freistil und 4x50-Meter-Lagen startete statt Braun Nadja Merz und das Quartett landete jeweils auf Platz zwei, was über 4x50-Meter-Lagen auch dem mixed-Team mit Nadja Merz, Mirko Bandlow, Hans Zeller und Susanne Braun gelang.