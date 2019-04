Ein Projekt namens RelegationKreisliga A2

Wenn Karsten Krannich, der Sportvorstand der Spielvereinigung Lindau, über die Saisonziele seiner Mannschaft spricht, könnte man meinen, er habe womöglich ein kleines bisschen zu viel Baumarktwerbung gesehen. „Unser Projekt wächst jeden Sonntag“, sagt er zum Beispiel. Oder: „Wir schauen nicht über den Zaun, was bei den anderen passiert.“ Krannich spricht dabei aber nicht vom Bau einer neuen Gartenhütte. Er renoviert sonntags auch nicht sein Eigenheim. Was Krannich meint, ist das „Projekt-Aufstieg-oder-sagen-wir-zumindest-Relegation“ der Spielvereinigung Lindau.

Tatsächlich hat die SpVgg am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A2 wichtige Punkte gesammelt. Mit 2:0 besiegten die Lindauer die Tabellennachbarn vom TSV Schlachters und mischen damit nach dem fünften Sieg in Serie weiter in der Tabellenspitze mit. „Es war ein sehr, sehr gutes Derby“, sagt Krannich, „von beiden Seiten.“ Trotzdem sei der Sieg hochverdient. „Schlachters hatte nicht eine nennenswerte Torchance. Bei uns hat dagegen heute einfach alles gepasst. Wir haben gut gespielt, gut gekämpft und vorallem gut als Mannschaft zusammengespielt“. Die Spielvereinigung bleibt damit – punktgleich mit dem TSV Tettnang – auf Rang drei.

Achberg im Torrausch

Auch sonst hat sich am 23. Spieltag in der oberen Tabellenhälfte wenig getan. Unter den ersten sechs Mannschaften gab es gar keine Bewegung. Tabellenführer Achberg unterstrich seine Ambitionen mit einem fulminanten 7:0 bei Dostluk Friedrichshafen. Dem FV Langenargen gelang es immerhin, sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Friedrichshafen vom achten auf den siebten Rang zu schieben. Dabei taten sich die Langenargener gegen den Tabellenletzten FC Friedrichshafen unerwartet schwer. „Wir haben in den ersten zwanzig Minuten sehr gut gespielt, konnten aber nicht entscheidend zum Abschluss kommen“, sagte FVL-Trainer Michael Wölfle nach dem Abpfiff. Das Problem seiner Mannschaft sei gewesen, dass sie die Geduld verloren habe und dann unkontrolliert das erste Tor machen wollte.

Dies gelang erst kurz vor der Halbzeit, als FVL-Schlussmann Burhan Palloshi einen Eckball abfing und die Kugel dann mit einem weiten Abschlag auf Omar Kaniwar setzte. Dieser hob den Ball dann gekonnt über den herauslaufenden Schlussmann der Gäste hinweg zum 1:0 ins Tor. Der bisher arg mit hohen Niederlagen gebeutelte FC Friedrichshafen stellte sich auch im zweiten Durchgang recht geschickt an, um den FVL nicht ins Spiel kommen zu lassen. Als aber Fabian Enshani in der 77.Minute eine präzise Flanke von Nico Weishaupt mit dem Kopf im langen Eck zum 2:0 unterbrachte, war das Spie für die Gastgeber gelaufen. Mit einem Kandidaten für das „Tor des Monats“, einem Schuss aus 25 Metern in das Kreuzeck, stellte Jonathan Ungemach das 30 her.

In Lindau wie auch in Langenargen will man sich auf den Erfolgen nicht ausruhen. „Das nächste Spiel ist immer das schwerste“, zitiert Karsten Krannich von der SpVgg Lindau eine Weisheit von Trainerlegende Sepp Herberger. „Wir schauen Sonntag für Sonntag, dass es so weitergeht und konzentrieren uns dabei ganz auf uns selbst.“