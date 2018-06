Ein Programm zwischen Tradition und Zukunft

Großformatige Plakate haben in den vergangenen Monaten diese drei Buchstaben verstärkt ins Bewusstsein geholt: VHS. Das Kürzel der Lindauer Volkshochschule, deren Leiter Horst Lischinski mit dem jetzt auslaufenden Semester sehr zufrieden ist: Über 1800 Teilnehmer und Besucher haben nahezu jeden angebotenen Kurs, Seminar und Vortrag möglich gemacht. Nun schauen Lischinski und sein Team ins Frühjahr: Das neue Programm dafür steht, ruht auf den drei Hauptsäulen Sprachen, berufliche Bildung und Gesundheit. Und bietet neben viel Traditionellem auch nicht Alltägliches.

Die Tradition pflegt die Lindauer VHS bereits mit ihrem ersten Vortrag im neuen Jahr: Wolfgang Oelsner geht am 21. Januar, am Vorabend des großen Narrentreffens in Lindau, der Frage nach: „Warum Menschen Narrenfeste brauchen.“ Auf Einladung von VHS, historischem Verein und Lindauer Narrenzunft will der Kölner einmal andere Sichtweisen auf Fasnacht, Fasching und Karneval eröffnen. Für den 3. März ist nun jener Abend mit Gerd Berghofer vorgesehen, der im Herbst krankheitsbedingt ausfiel: Der Publizist hat sich auf die Spuren des 1945 von den Nazis hingerichteten Theologen Dietrich Bonhoeffer begeben.

Mit einem hochaktuellen Thema beschäftigt sich eine Woche später Urs Fiechtner: Sein Vortrag widmet sich dem Thema Flüchtlinge „zwischen Abschreckungspolitik und Willkommenskultur“. Letzteres möchte auch die Lindauer Volkshochschule vermitteln. Nicht nur Deutschkurse sollen Asylsuchenden den Weg in eine neue Heimat mit für sie fremder Kultur ebnen. „Wir wollen auch Begegnungsmöglichkeiten schaffen“, schildert Ellen Krähling, pädagogische Mitarbeiterin der VHS, im Gespräch mit der LZ. Zudem sollen Seminare wie „interkulturelle Kommunikation“ für mehr Verständnis werben.

Wolfgang Herles liest wieder in seiner Heimatstadt

Die VHS-Verantwortlichen freuen sich aber auch auf zwei Autorenlesungen in den nächsten Monaten: Der Lindauer Wolfgang Herles liest am 18. Februar aus seinem neuen Buch „Die Gefallsüchtigen“, die gebürtige Kroatin Natasa Dragnic am 17. März aus einer Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel „Reisen“.

Viele Seiten im neuen Semesterprogramm nehmen wieder die Sprachkurse ein: Sie sind von der angebotenen Stundenzahl her die stärkste Gruppe der VHS. Neu sind dort unter anderem Vormittagsangebote in Italienisch und Spanisch am Vormittag: „Das spricht nicht nur Senioren an, sondern auch junge Mütter, deren Kinder schon einen Betreuungsplatz haben“, weiß Ellen Krähling. Interesse gebe es aber auch an Arabisch und Latein.

Bei beruflichen Angebot freut sich Lischinski, dass die VHS im Frühjahr Seminare zu den neuen Office-Versionen 2016 anbieten kann. Für wichtig hält er zudem Kurse wie jenen zum sicheren Einkaufen im Internet. Und mit Christian Frank holt die VHS einen Referenten nach Lindau, der „emotionale Fotografie“ wie auch Bildarbeitung auf dem I-Pad vermitteln will.

Freuen auf Ballettpremiere im Theater

Vielfältig ist traditionell in Lindau auch das Angebot an Kursen zur Gesundheitsförderung: Neben Yogy, Pilates, Qigong und Entspannungstechniken gehört dazu auch das neue „Fitness Workout am Morgen“ – durchaus auch für Mamas gedacht. Und ganz besonders freut sich das VHS-Team auf den 7. Mai: Dann werden die Mädchen der Bodensee-Ballett-Compagnie im Stadttheater Premiere feiern mit dem „gestohlenem Märchen“, immerhin dem fünfzehnten Stück aus der Feder von Ballettchefin Marion Urbanzyk.

Das VHS-Programm fürs kommende Frühjahrssemester liegt am Freitag, 11. Dezember, der LZ bei. Im Internet schaltet die Volkshochschule die Übersicht im Laufe des Donnerstagnachmittags, 10. Dezember, frei: Dort ist es unter www.vhs-lindau.de zu finden.