Ein optimales Jahr für den Optimisten Luca Jost

Das Segeln gelernt hat Luca Jost aus Lindau 2012 in einem Ferienkurs des Yacht-Club Langenargen. 2017 war der 13-Jährige, der für den Württembergischen Yacht-Club startet, nicht nur zweitbester deutscher Nachwuchssegler bei der Weltmeisterschaft in der Klasse der Optimist-Dinghies, sondern segelte in der deutschen Rangliste – mit weit über 400 gelisteten Jugendlichen – bis auf Platz vier nach vorne. Viel optimaler hätte das Jahr für den Nachwuchssegler nicht laufen können. Bei den Optimisten handelt es sich um 2,3 Meter lange Jollen, mit denen Kinder und Jugendliche segeln lernen und Regatten bestreiten.

Ein erster Platz bei einer kleinen Optimisten-Regatta im Frühjahr 2017 motivierte zum Saisonstart. Wer für Deutschland zu den Welt- und Europameisterschaften darf, wird bei den Optimisten traditionell in der EM-/WM-Ausscheidung Anfang Mai in Warnemünde entschieden. Die besten 80 der Rangliste werden eingeladen und nur die bei dieser Regatta dann erstplatzierten Fünf bekommen das Ticket für die WM. Luca Jost hatte schon gehofft, dass es mit Glück für einen Platz in den Top-Ten reichen könnte. Dass er auf Rang sechs segeln würde, damit hatte er jedoch nicht gerechnet. Als auch noch ein Junge aus den Top-5 auf eine WM-Teilnahme wegen Klassenwechsels verzichtete, war für Luca der Erfolg perfekt – und stellte die Jahresplanung auf den Kopf.

Denn die Weltmeisterschaft 2017 wurde im Juli in Pattaya in Thailand ausgerichtet. Luca gehörte plötzlich zur Nationalmannschaft, musste – so hatten es seine Eltern schon im Vorfeld geplant – mehrmals zusätzlich noch auf der Ostsee bei Trainings und großen Regatten segeln.

Nur mit Trainer, Assistent und der Teamleiterin – aber aus Erfahrung ohne Eltern – waren die fünf deutschen Opti-Segler nach Thailand geflogen. In heißem Klima und hoher Luftfeuchtigkeit war „viel Strömung, aber wenig Wind“, so Luca Jost. Die vorletzte Nacht der Lindauer dann noch im Krankenhaus. Montezumas Rache hatte auch das deutsche Team erreicht. Der Magen-Darm-Infekt war schnell behoben, aber Luca hätte am letzten Tag kaum mehr starten können. Doch da war kein Wind und so blieb er auf Platz 41 – als zweitbester Deutscher unter 281 Teilnehmern.

Von Thailand ging es über Hamburg direkt zur Deutschen Jüngstenmeisterschaft nach Travemünde. Dort landete Luca auf Rang zwölf. Das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau verzichtete für die beiden Regatten großzügig auf die Präsenz des Musterschülers (Lieblingsfächer Mathe und Sport; im Zeugnis zwei Zweier und sonst nur Einser).

Auch Bruder Leon segelt

Voll auftrumpfen konnte Luca Jost dann Anfang September bei den beiden Landesjugendmeisterschaften von Bayern und Baden-Württemberg. Beide Male rangierte er vor dem Schlusstag noch auf den Plätzen – und fing in Starnberg seinen jüngeren Bruder Leon mit zwei Laufsiegen noch ab. Auch in Seemoos bewies er Nervenstärke und segelte zwei Siege ein; der vorherige Spitzenreiter leistete sich Fehler und ließ sich den Sieg von Luca Jost abnehmen.

Es folgten im September Platz 30 (von 300) bei der polnischen Meisterschaft auf der Ostsee bei Dziwnow, im Oktober Platz vier unter 223 Teilnehmern beim Halloween-Cup am Gardasee und Platz 54 bei 260 Startern bei schwierigem Wind Dezember in Palma de Mallorca.

Seit den Sommerferien segelt Luca Jost in zwei Bootsklassen. Im 29er, der kleineren Ausgabe der olympischen Skiff-Jolle 49er, startet er zusammen mit Jakob Voltmer aus Radolfzell. Bei Skiff-Jollen handelt es sich um sehr leichte Boote mit flachen Rümpfen und mehreren Segeln. Bei ihrer ersten Regatta im 29er, der Deutschen Meisterschaft in Tutzing, lagen die zwei Jungs vom Bodensee sogar nach ein paar Leichtwindtagen in Führung. Doch als es dort am letzten Tag stark wehte, mussten sie die routinierteren Teams ziehen lassen und wurden auf Rang sieben durchgereicht. Ein paar Tage später gewannen Jost/Voltmer eine kleinere 29er-Regatta am Ammersee.

2018 will Luca Jost noch einmal im Optimisten bei der EM-/WM-Ausscheidung in die Top-Ten fahren und ein Ticket für die Europameisterschaft (im Juni 2018 auf der Nordsee vor Scheveningen, Niederlande) ergattern. Im 29er peilt er bei der EM in Helsinki einen Platz in der ersten Hälfte an, bei der Deutschen Meisterschaft Anfang Oktober in Berlin die Top-Ten.