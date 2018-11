Ein neues Gerät zählt in Lindau Fußgänger und Radfahrer

Eine neue Anlage am Geh- und Radweg beim Giebelbach zählt automatisch Fußgänger und Radfahrer. Davon erhofft sich die Stadt vor allem Zahlen über das Aufkommen an der beliebten Strecke am Seeufer.

Zwei Sensoren in dem neuen Gerät zählen Fußgänger, wobei es für jede Richtung einen Sensor gibt. Hinzu kommen Induktionschleifen, die beim Überfahren die Fahrräder erfassen. „Nur was gezählt wird, zählt!“, begründete Lindaus Mobilitätsplaner Jaime Valdes den Einbau. Verkehrszählungen seien wichtigste Grundlage für die Verkehrsplanung. Allerdings habe man bisher fast nur Autos gezählt. Wenn man aber die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer verbessern wolle, müsse die Stadt auch sie zählen.

Mit Hilfe des automatischen Zählgerät erhält die Stadt jetzt Daten darüber, wie viele Fußgänger und Radfahrer im Verlauf eines Tages, einer Woche oder eines Jahres am Giebelbach unterwegs sind. Dies hält Valdes gerade nach der Aufwertung durch den jüngsten Umbau für wichtig. Zwischen August und November 2016 hat die Stadt dort schon einmal zählen lassen. „Die Ergebnisse haben gezeigt, dass dieser Abschnitt von circa 5000 Menschen täglich genutzt wird“, fast drei Viertel seien dort mit dem Fahrrad unterwegs. Nun will die Stadt prüfen, ob sich das Aufkommen nach dem Umbau verändert.

Während in anderen Städten solche Anlagen oft mit Bildschirmen verbunden sind, auf denen Passanten sehen können, wie viele Fußgänger und Radfahrer an der Stelle am Tag oder im Jahr bisher unterwegs waren, hat Lindau darauf verzichtet. Laut Valdes hängt das vor allem mit den Kosten zusammen: Die anlagen hat nicht mal 8000 Euro gekostet, während Säulen mit Display etwa 20 000 Euro kosten.

Das bedeutet aber nicht, dass es solch eine Säule mit Anzeige in Lindau nie geben soll, vielmehr sei sie später an einem anderen Standort geplant, an dem es sinnvoll ist, mit solch einer Anlage Fußgänger und Radfahrer nicht nur zu zählen, sondern mit dem Ergebnis auch Werbung für die umweltfreundlichen Wege der Fortbewegung zu machen.