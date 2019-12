Ein nachhaltiger Schulwettbewerb

Klimaschutz und ein nachhaltiger Umgang mit der Natur geht alle etwas an und jeder kann dazu etwas beitragen – das ist die Botschaft eines Wettbewerbs, den der Landkreis Lindau schon seit fünf Jahren für die Schulen in seiner Trägerschaft veranstaltet. Die Ideen, die die Schüler in diesem Jahr umgesetzt haben, sind vielfältig: Mit dem Rad zur Schule, eine Imker AG, Bäume pflanzen, Energie einsparen, ein Schulfest „gesund leben“ – dies sind nur einige Bereiche, in denen sich die Jugendlichen engagiert haben, wie das Landratsamt mitteilt. Bei einer kleinen Feierstunde im Rokokosaal des Landkreises hat Landrat Elmar Stegmann die Schulen für ihre Aktivitäten ausgezeichnet. Besonders engagiert hat sich heuer das Bodensee-Gymnasium, das das Prädikat „hervorragend“ und ein Preisgeld in Höhe von 1200 Euro erhalten hat.

Der Landkreis stellt für den Klimaschutzwettbewerb an seinen Schulen heuer 4200 Euro an Preisgeldern zur Verfügung. „Ich freue mich sehr, dass an den Schulen im Landkreis Lehrer und Schüler sich gemeinsam mit diesem Thema auseinandersetzen und Ziel gerichtet versuchen umweltbewusst und nachhaltig zu handeln“, lobte Stegmann die über 60 anwesenden Schüler, Lehrer, Schulleiter und Hausmeister.

Teilgenommen haben das Bodensee-Gymnasium, die Antonio-Huber-Schule, die St.-Martin-Schule, die Realschule im Dreiländereck, die Realschule Lindenberg, das Gymnasium Lindenberg, die Berufsschule Lindau sowie das Valentin-Heider-Gymnasium.