Ein mutiger Störenfried Gottes

Er gilt als der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts, hat den Nationalsozialismus von Anfang an abgelehnt, sich für die Bekennende Kirche engagiert und war auch in der Nachkriegszeit ein theologischer Freiheitskämpfer: Karl Barth. Anlässlich seines 50. Todestages ist in den nächsten vier Wochen in der evangelischen Kirche St. Stephan auf der Insel eine Wanderausstellung zu sehen.

Der Reformierte Bund hat diese Ausstellung aufgelegt, die auf 16 Schautafeln Einblicke in das vielschichtige Leben und Wirken von Karl Barth gibt. Dass er eine streitbare Persönlichkeit gewesen ist, lässt schon der Titel der Ausstellung erahnen: „Schweizer! Ausländer! Hetzer! Friedestörer“.

Karl Barth (1886 - 1968) ist in Basel geboren und gestorben, war evangelisch-reformiert, lebte viele Jahre lang in Deutschland und war Theologieprofessor in Göttingen, Münster und Bonn. Auf seiner ersten Pfarrstelle im Aargau hatte er mit Arbeitern und Industrie zu tun. Hier entdeckte er sein Herz für die Sozialdemokratie, wurde Mitglied der Schweizer und später auch der deutschen SPD.

„Was ihn sehr prägte, waren die beiden Weltkriege“, berichtete Pfarrer Jörg Hellmuth, der zusammen mit dem Lindauer Ruhestandspfarrer Gerd Gruber die Ausstellung nach Lindau geholt hatte und am Freitagabend eröffnete. Im Gegensatz zu vielen seiner Lehrer habe Barth den Ersten Weltkrieg widerlich gefunden. „Angewidert war Karl Barth davon, dass Gott, Religion und Kultur eng mit diesem Krieg verbunden waren“, sagte Hellmuth und erklärte damit eine der Kernaussagen in Barths Theologie: „Er entdeckte den Gott der Bibel als einen Gott, der ganz anders ist, der fremd ist, der sich von Mensch und Welt total unterscheidet.“ Die Ausstellung zitiert Barth mit folgendem Satz: „Immer ist Gott dem Menschen jenseitig, neu, fern, fremd, überlegen, nie in seinem Bereich, nie in seinem Besitz.“

Prägend für Barth war auch seine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus: „Barth war als Bonner Professor nicht bereit, den Eid auf Adolf Hitler zu schwören. Er wollte sich niemandem unterwerfen außer Gott“, berichtet Hellmuth. Aus dieser Haltung heraus habe Barth die Bekennende Kirche mitgeprägt – eine Gegenbewegung in der Kirche zu den Deutschen Christen, die sich von Hitler gleichschalten ließen. Die Barmer Erklärung war das theologische Fundament der Bekennenden Kirche, wurde von Barth maßgeblich mitverfasst und ist heute als wegweisendes Lehr- und Glaubenszeugnis im Evangelischen Gesangbuch enthalten. Ihre Kernaussage: Jesus Christus allein – und keine anderen Mächte oder Ereignisse – ist der Maßstab, an dem sich Theologie messen muss. Karl Barth selbst versuchte zeitlebens, alle theologischen Themen von Christus her zu denken und schuf ein Riesenwerk der kirchlichen Dogmatik mit 12 Teilbänden – insgesamt über 9000 Seiten.

Treffen mit Martin Luther King

Die Ausstellung thematisiert dies ebenso wie seine politische Haltung nach dem Krieg. Barth prostierte gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, den Kalten Krieg und den Vietnamkrieg. Er trat gegen Massenvernichtungswaffen ein und traf sich in den USA mit Martin Luther King und anderen schwarzen Bürgerrechtlern.

Auch seine Liebe zu Mozarts Musik und seine Dreiecksbeziehung zu seiner Frau Nelly und seiner Geliebten Charlotte von Kirschbaum werden dargestellt.

Bei der Eröffnung der Ausstellung schilderte der frühere Zecher Pfarrer Gerd Gruber, wie er selbst von Barths Lehre geprägt worden war. „Ich hoffe, dass sich viele Menschen von der Ausstellung anregen lassen“, sagte Gruber.

Claudia Ferber und Hans Wünsch bereicherten den Abend mit zart-beschwingten Klängen von Querflöte und Gitarre.