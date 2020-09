Ein musikalisches Dankeschön

Ein Konzert für lau spielt die Band Boppin B’ am Freitag, 4. September, im Lindauer Club Vaudeville. Mit dem Abend wollen die Band und der Club Danke sagen für die Unterstützung während der Corona-Pandemie.

„Wir wollen uns noch einmal ganz herzlich bei allen Freunden des Club Vaudevilles bedanken. So ziemlich alle Kulturbetriebe haben es momentan nicht ganz leicht. Trotz alle dem hat es uns sehr gefreut und geholfen, dass wir von so vielen gutmütigen Menschen, durch diverse Aktionen, Unterstützung und tolles Feedback bekommen haben“, schreibt der Club Vaudeville in der Vorschau auf den Konzertabend, mit dem die Musiker und Veranstalter eine Kleinigkeit zurückgeben wollen. „Aus diesem Grund haben wir uns mit den Jungs von Boppin B dazu entschlossen, an dem Abend kein Eintritt zu nehmen.“ Der Einlass zum Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 21 Uhr.

Die fünf Musiker von Boppin’ B sind in Lindau nicht unbekannt. Im Club Caudeville standen sie bereits mehrfach auf der Bühne. Seit 1985 touren unermüdlich durch die Welt, spielen Konzert um Konzert und hat viel Spaß dabei – Inzwischen bestritten sie knapp 6000 Shows und veröffentlichten 13 Alben. Ein Ende ist eigenen Angaben zufolge nicht in Sicht. Wurden anfangs gerne moderne Pop-/Rocksongs adaptiert und in ein Rock’n’Roll/Rockabilly Stück verwandelt (beispielsweise Chartstürmer „If You Believe“, im Original von Sasha), wird heute mehr Wert auf Eigenkompositionen gelegt, wie auf den lben nachzuhören ist. „Boppin’B leben Rock’n’Roll“, heißt es. Mit Michi Bock, seit März 2018 der neue Mann am Mikro, komme noch einmal eine extra Portion Spielfreude und Power dazu, die Boppin‘ B noch einmal auf ein höheres Level heben.

Auch am Samstag wird gerockt

Das Konzert mit Boppin’B ist am Wochenende nicht die einzige Veranstaltung im Club. Am Samstag, 5. September, treten Snitch, Überyou und Fire Ants From Uranus auf. Auch dieser Abend ist Besonders: „Die Opas von Snitch spielen nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder im Club Vaudeville. Und da Überyou aus der gleichen Stadt kommen und sowieso ein Dritttel der Snitch Besetzung stellen, sind die auch dabei“, fasst der Club in der Vorschau zusammen. Ach ja, die Feuerameisen vom Weltraum (Fire Ants From Uranus) eröffnen das Spektakel!

Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Eintrittskarten gibt es unter anderem im Vorverkauf für 16 Euro (zuzüglich VVK-Gebühr) unter