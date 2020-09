Ein Lindauer erzählt Geschichten auf der Meersburg

„Die Geister, die ich rief“, heißt der Balladenabend im Rahmen des Internationalen Schlosskonzerts am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr und 20 Uhr, im Schloss Meersburg, bei dem der aus Lindau stammende Heiko Ruprecht Geschichten erzählt. Begleitet wird er dabei von Veronika Ponzer an der Harfe. In der Vorschau heißt es: „Heiko Ruprecht erzählt Geschichten von todesmutigen Jünglingen und unmenschlichen Königen, von nassforschen Lehrlingen und alten Meistern, von großen Liebenden und goldenen Bechern, von sorgenvollen Vätern und dunklen Geistern, von treuen Freunden und einsamen Tyrannen, von verschmähter Liebe und geduldiger Hingabe.“

Veronika Ponzer spielt dazu raumfüllende, glänzende, erhebende sowie sanfte, die Herzen berührende Harfenmusik des 19. Jahrhunderts. Sie stimmt ein, leitet über, verbindet das Vorgetragene oder intensiviert das eben gehörte Wort.

Heiko Ruprecht ist vor allem bekannt aus der erfolgreichen ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, in der er Hans Gruber, den Bruder des Bergdoktors, spielt. Daneben ist er auch als Theaterschauspieler auf den großen Bühnen Deutschlands zu Hause. Hinweise zu der Veranstaltung: Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Beide Veranstaltungen dauern circa 60 Minuten und haben keine Pause.