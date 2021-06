Ein Lächeln im Gesicht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast pünktlich zum Beginn der Prüfungen der FOSBOS Lindau kam der Sommer. Und so lacht nicht nur die Sonne, sondern auch unsere rund 160 Prüflinge – und zwar mit jeder Prüfung mehr, die sie geschrieben haben.

Endlich konnten sie ihr im Laufe von Präsenz- und Wechselunterrichtphasen mit unzähligen Online-Sitzungen erarbeitetes Wissen und Können zeigen. Bekamen sie in den vergangenen Wochen im Unterricht noch den letzten Schliff vor den Prüfungen, starteten sie am 10.06. mit Deutsch.

Da unsere eigenen Sporthallen bekanntlich zum Impfzentrum umfunktioniert wurden, mussten wir sogar die Sporthallen des Bodensee Gymnasiums – vielen Dank an dieser Stelle an die Schulleiterin Frau Merwald – nutzen, um all unsere Schüler auf verschiedene Räume verteilen und Abstände gewährleisten zu können. Dabei herrscht selbstverständlich Maskenpflicht – Ausnahme: beim Essen oder Trinken.

Am zweiten Prüfungstag, dem 11.06., mussten unsere Schüler ihr jeweiliges sog. Profilfach unserer vier Ausbildungsrichtungen „Sozial, Technik, Wirtschaft, Gestaltung“ bewältigen: Pädagogik und Psychologie, Physik, Betriebswirtschaftslehre und Gestaltung Praxis. Darauf folgten am 14.06. Englisch und am 15.06. noch Mathematik. Es bleibt aber nicht viel Zeit zum Verschnaufen, denn für die vielen Aufsteiger in die 13. Klasse steht schon bald das Seminarfach an, wobei wieder höchst brisant-interessante, fächerverbindende Rahmenthemen wie „Unser Boden“, „Nachhaltigkeit“, „Frauen und Männer“ sowie das Thema „Es brennt – 451“ zum 1953 erschienenen dystopischen Roman „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury zur Wahl stehen.

Für die Lehrkräfte stehen parallel zu den umfangreichen Erst- und Zweitkorrekturen, möglichen mündlichen Prüfungen, dem Seminarfach und natürlich dem Präsenzunterricht in der V10 und den 11. Klassen auch die Organisation der Zeugnisverleihung nun auf dem Plan. In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen, dass es das Wetter wieder gut mit uns meint und wir, wie letztes Jahr zum ersten Mal zur Freude aller erfolgreich ausprobiert, eine besondere Feier bei strahlendem Sonnenschein im Außenbereich der FOSBOS Lindau veranstalten können. Dann hätten nämlich bestimmt nicht nur unsere Schüler, die Lehrer, die Sonne, sondern auch die anwesenden stolzen Eltern und Gäste ein Lächeln im Gesicht.