Ein Kracher nach dem anderen für die Roten Teufel

Im Nachholspiel der 12. Hauptrunde der österreichischen Handball-Liga hat Vizemeister Alpla HC Hard am Mittwoch (19 Uhr) im Jubiläums-Derby den Erzrivalen Bregenz Handball in der Sporthalle am See zu Gast. Mit jeweils 15 Punkten liegen die beiden Kontrahenten auf den Plätzen drei und vier hinter dem Führungsduo aus Krems und Graz (jeweils 19 Punkte). Gleich am Samstag gastiert der Tabellenzweiten aus der Steiermark bei den Roten Teufeln vom Bodensee.

In den bisherigen 89 Nachbarschaftsduellen haben die Gäste aus der Landeshauptstadt mit 48 Siegen die Nase vorne. Hard feierte 33 Derby-Siege, acht Partien endeten unentschieden. Die jüngste Derby-Bilanz spricht jedoch für die Harder, die von den letzten zehn Spielen sieben für sich entscheiden konnten.

Letzter Auswärtssieg der Bregenzer liegt 927 Tage zurück

Den letzten Derby-Sieg feierte der Rekordmeister aus der Landeshauptstadt am 12. Dezember 2017 mit dem 28:22 in eigener Halle. Der letzte Auswärtssieg der Bregenzer in der Nachbargemeinde liegt bereits 927 Tage zurück. Die 23:25-Niederlage in eigener Halle war am 16. Mai 2016 im Halbfinale das letzte Spiel in der Ära Markus Burger.

In der Hinrunde der Saison 2018/19 feierten die arg ersatzgeschwächten Schützlinge von Cheftrainer Klaus Gärtner Anfang September einen überraschenden 25:23-Auswärtserfolg in der Handballarena Rieden-Vorkloster. Doch der 43-Jährige warnt: „Ein Derby ist unberechenbar und für Bregenz ist die Ausgangslage optimal. Mit einem Derbysieg können sie die letzten drei verlorenen Spiele mit einem Schlag wegwischen.“

Die Hausherren müssen weiterhin Risto Arnaudovski und Ivan Horvat vorgeben. Der 25-jährige Kroate, der sich in der vergangenen Woche einen Bänderriss im Knöchel zuzog, war im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams mit zwölf Toren der überragende Akteur auf dem Parkett. Bei den Gästen dürften Alexander Wassel (Bänderriss) und Christan Jäger (Patellasehne) nicht mit dabei sein.

Mit der Rückkehr von Kapitän Dominik Schmid verfügen die Harder über zusätzliche Qualitäten im Team. Der 29-Jährige feierte letzten Freitag beim 29:24-Auswärtserfolg in Ferlach nach über siebenmonatiger Verletzungspause mit acht Toren ein glänzendes Comeback.

Nur 72 Stunden nach dem 90. Ländle-Derby kommt es in der Sporthalle am See zum nächsten Kracher. Am Samstag (19 Uhr, Sporthalle am See) haben die Roten Teufel vom Bodensee das starke Team der HSG Graz zu Gast.