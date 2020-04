Ein kleines Zeichen des Miteinanders

Die städtische Kita Arche Noah lädt Kinder, Familien und Spaziergänger ein, sich an einer kleinen Mitmach-aktion zu beteiligen. Wer Lust hat sammelt ein paar Steine in der Natur, malt diese zu Hause an und legt sie in die Schlange vor der Kita in der Schulstraße. Das Kita-Tea ist gespannt, wie lange die Schlange in der „Corona- Zeit“ wird und wie viele bemalten Steine zu sehen sein werden. Foto: Kita