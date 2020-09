Ein kleines bisschen Horrorshow

Die britische Band Demented Are Go gastiert am Samstag, 12. September, im Club Vaudeville. Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro. Gegründet im Großbritannien der frühen 1980er-Jahre, gehört die ganz sicherlich nicht nur wegen ihres Bandnamens als „komplett durchgeknallt" zu bezeichnende Truppe zur ersten Welle des Genres, das Punk-Rock mit Rockabilly zu einem kleinen bisschen Horrorshow zusammenrührt, erklärt der Club Vaudeville in der Ankündigung. Ihr Debütalbum „In Sickness and In Health" gelte als echter Klassiker und mache klar, dass sie deutlich mehr vom Punk-Rock beeinflußt sind als viele ihre Mitstreiter, Ihr Musik werde deshalb gerne als Punkabilly oder auch Pervobilly. Foto: Veranstalter