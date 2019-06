„Das Lebensende würdig gestalten“ ist der Titel der Fortbildungsreihe im Hospizzentrum im Haus Brög zum Engel, in der zum Thema „Sterben zu Hause“ referiert worden ist. Aus verschiedenen Blickwinkeln haben Vertreterinnen von Medizin, Pflegedienst und Besuchsdienst am Donnerstag beleuchtet, wie und mit welchen Begleitmöglichkeiten es Menschen ermöglicht werden kann, in ihrer heimischen Umgebung den letzten Atemzug zu tun. Auf dem Podium saßen die Palliativärztin Silvia Bangen-Simoni, die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes in Lindau, Christina Reinholz, die Koordinatorin des Besuchsdienstes, Susanne Brillisauer sowie Elisabeth Felder, Einsatzleiterin der Ehrenamtlichen im Hospiz.

Der Tod ist kein Thema, das gerne und breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird, zumindest nicht außerhalb des Hospizes und vor allem außerhalb des Besuchsdienstes für Kranke, Sterbende und deren Angehörige. Dennoch ist es ein Thema, das zum Leben gehört. Und es ist ein Thema, mit dem sich all diejenigen beschäftigen, die die Fortbildung für den ehrenamtlichen Besuchsdienst absolvieren und künftig Sterbende und deren Angehörige in diesem Lebensabschnitt begleiten wollen.

„Ein jeder will zu Hause sterben“, führte Uta Reinholz vom Hospiz ins Thema ein. Es stelle sich doch die Frage, „warum soll ich am Ende meines Lebens mein Zuhause verlassen?“ Waren es noch vor wenigen Jahren 70 Prozent, die außerhalb ihres Zuhauses sterben mussten, sei es nun bereits für 80 Prozent im großstädtischen Bereich möglich, im häuslichen Umfeld zu sterben, wie Silvia Bangen-Simoni im voll besetzten Christa-Popper-Saal des Hospizes erläuterte. Dass so viele Interessierte gekommen waren, hatte die Veranstalterinnen überrascht. Bangen-Simoni wies aber darauf hin, dass beim Wunsch des Sterbens Zuhause frühzeitig Vorsorge getroffen werden müsse, um ein würdiges Lebensende haben zu können. Es sollte bereits in gesunden Zeiten eine Patientenverfügung gemacht werden. „Nehmen Sie sich dafür Zeit, füllen sie nicht einfach irgendein Formular aus“, mahnte sie. Dazu seien Gespräche mit dem Hausarzt und/oder einem Rechtsanwalt ebenso wichtig, um den verlangten Formularien zu genügen, wie auch Gespräche mit den Angehörigen, damit diese Bescheid wüssten, was im Notfall zu tun oder zu lassen sei.

Multiprofessionelle Hilfen

Die Ärztin ging im Weiteren auf die Wichtigkeit von interdisziplinären und multiprofessionellen Hilfen ein. Denn der körperliche sei nur ein Aspekt, ein weiterer sei im späten Stadium die Unruhe, auch Depressionen, letztere auch und vor allem bei Angehörigen. Sich um diese zu kümmern, helfe oft auch den Patienten selbst, es beruhige sie. Als multiprofessionelle Disziplinen nannte sie unter anderem Pflegekräfte mit palliativmedizinischer Ausbildung, Aromatherapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und spirituell religiöse Begleitung. „Und da gehören die Ehrenamtlichen dazu, die hier ganz großen Einsatz leisten“, schloss Bangen-Simoni, bevor Christina Reinholz aus Sicht der Pflegedienste das Thema beleuchtete.

Als ambulanter Pflegedienst seien sie, wie auch die anderen Pflegedienste, für alle da. Im Vorgespräch müssten verschiedene Dinge abgeklärt werden wie: Liegt eine komplett neue Diagnose vor oder wissen Patient und Angehörige schon länger Bescheid? Besteht eine Pflegestufe oder kann man bei dem Antrag dafür helfen? Was ist an Pflegemitteln wie beispielsweise Pflegebett, Rollstuhl und Rollator vorhanden? „Wir arbeiten da eng mit den Hausärzten zusammen, unter anderem, um abklären zu können, was für Medizin wie oft gebraucht wird, wie oft am Tage sollen wir kommen“, sagte sie.

Wichtig sei es, stets „ein offenes Ohr und Zeit zu haben, damit alle gut mit der Situation umgehen können“. Diskrepanzen innerhalb der Familie könne der Pflegedienst nicht auflösen, sie dürften aber nicht auf Kosten des Patienten ausgetragen werden, er dürfe nicht einfach abgestellt werden. „Wir sind ambulant, das heißt, wir kommen, aber gehen auch wieder“, sagte Reinholz. Auch sie riet dringend zu einer Patientenverfügung, in der klar stehe, „was will ich und was will ich nicht!“. Und wie Bangen-Simoni lobte sie den Besuchsdienst: „Wir sind froh, ihn zur Seite zu haben und uns mit ihm austauschen zu können.“ Er nähme eine ganz wichtige Rolle ein.

Frühzeitiges Abklären ist wichtig

Auch bei den Frauen des Besuchsdienstes – sie stellten beim Vortrag die absolute Mehrheit – stehe allem voran ein Vorgespräch, erläuterte Susanne Brillisauer. „Da müssen alle an einen Tisch, auch die Angehörigen“, sagte die Koordinatorin. Es müsse möglichst frühzeitig, wenn der Patient sich selbst noch mitteilen kann, abgeklärt werden, wie oft pro Woche ein Besuch stattfinden solle, was er mag und was nicht. Zu Hause könnten Komplikationen auftreten, da sei es wichtig, bei Angst oder Unruhezuständen oder plötzlichen Verschlechterungen des Gesundheitszustandes zu wissen, dass dies zum Sterben dazugehöre.

Felder beschrieb die Praxis, wie Ehrenamtliche in ihre Tätigkeit eingeführt werden, ständig fortgebildet werden, was die Tätigkeit sei. So sei der Besuchsdienst auch da, wenn ein Angehöriger einfach mal raus wolle, „dann sitzen wir beim Patienten“. Wichtig auch die Klarstellung „Wir sind nicht pflegerisch tätig, sondern psychosozial. Wir hören zu und geben eventuell einen Rat“, so die Einsatzleiterin.