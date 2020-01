Ein Jahr Verspätung: Kindergartenkinder ziehen um

Von Schwäbische Zeitung

Der Polizei wurden gegen 11.40 Uhr Schüsse im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gemeldet. Die Beamten fanden kurz darauf einen schwer verletzten Mann mit Schussverletzung in einem Gewerbeobjekt in der Gewerbestraße auf, teilte die Polizei mit.

Die Polizei befindet sich mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet mit starken Kräften.

Der angeschossene 33-jährige Mann wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.