Ein Herz für Reutin

Sein Herz schlägt für Reutin: Erwin Unseld, aufgewachsen in kleinbäuerlichen Verhältnissen genau in diesem Lindauer Stadtteil, später Lehrer und dann langjähriger Rektor der Grundschule Reutin-Zech. Initiiert vom „Freundeskreis Natur in Lindau 2021“, dessen Vizepräsident er ist, hat Unseld jetzt Menschen in einer Führung seinen Stadtteil nähergebracht.

Die Teilnehmer waren fasziniert, welch spannende Geschichte(n) hinter Reutin steckt/stecken, wie abwechslungsreich die Natur dort ist – und welche große Rolle das Wasser schon seit langer Zeit dort spielt: Ein rund 150 Meter langer Stollen wurde in Reutin einst angelegt, die Kraft des Wassers dadurch ausgeklügelt genutzt. Acht Mühlen klapperten einst, stellten beispielsweise Papier her. Unseld führt durch den Pulvertobel, gemeinhin oft als Motzacher Tobel bezeichnet – der eigentliche Name rühre daher, dass in einer der Mühlen früher Pulver hergestellt wurde – weit abseits von Bebauung. Und, und, und.

Dass Grün für Lindau immens wichtig ist, insbesondere die so genannten fünf „Landschaftsfinger“, ist im Lindauer Freiraumkonzept festgeschrieben. Die Idee hinter den „Landschaftsfingern“: Das Hinterland ist genauso wichtig wie die Seefläche, es soll ein Erleben aus der Stadt hinaus in Richtung freie Landschaft geben, die großzügige Trennung von einzelnen Ortsteilen voneinander durch Grün soll bleiben, die Funktion dieser Finger als Kaltluftschneise erhalten werden, wie Meinrad Gfall, einer der beiden Geschäftsführer der Lindauer Gartentage 2021 und einstiger Chef der Lindauer Stadtgärtnerei, auch im Auftrag des „Freudeskreises Natur in Lindau 2021“ verdeutlicht, in dessen Beirat er ist. Gerade in einem Zuzugsgebiet sei es wichtig, Freiflächen zu bewahren, betont denn auch Uli Kaiser, Vorsitzender des Freundeskreises.

Und weil man das, was man kennt und liebt, gerne schützt, hatte Werner Berschneider vom Freundeskreis die Idee, dass man sich die Finger „erwandern“ kann. Am zweiten Nachmittag geht es „An die Moränenkante“, in die Landschaft nordöstlich vom historischen Ortskern am Reutener Rathaus hinauf zum Ortsteil Streitelsfingen, seit jeher geprägt von kleingliedrig strukturierten landwirtschaftlichen Flächen, wie es in der Ankündigung heißt. Und weiter: „Waren früher kleine Äcker, Streuobstbestände und kleinparzellige Weingärten prägend für dieses Gebiet, sind es heute in erster Linie Obstplantagen.“

Erwin Unseld erzählt, dass es früher in Reutin rund ums Rathaus gleich mehrere Läden gegeben habe, in einem konnte man sogar frischen Stockfisch kaufen. Er führt die Teilnehmer zum „Haug am Brückele“, einem historischen Bauernhof, den die Peter Dornier-Stiftung lobenswerterweise gerettet habe. Erzählt vom Kriegsversehrten, der allein in ärmlichen Verhältnissen in einer der Mühlen auf dem Weg, den die Teilnehmer der Führung nehmen, gelebt hat. Trotz eines steifen Beins sei er mit dem Fahrrad gefahren. Wichtig gewesen sei ihm, dass er sonntags beim Kirchgang einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte getragen habe. Immer wieder betont Unseld die Schönheit des Landschaftsfingers, in dem er selbst seit fünf Jahren gemeinsam mit seiner Frau die elterliche Landwirtschaft betreibt.

Im Freiraumkonzept für den Landschaftsfinger „An der Moränenkante“ sind der Festplatz und die Schulsportflächen südlich der Grund- und Hauptschule Reutin-Zech eingebunden – derzeit fehlen Sportflächen für die Schule. Angelegt werden soll ein multifunktionaler Festplatz mit Angeboten für den Schulsport auf den Wiesenflächen im städtischen Besitz südlich der Schule. Der Reutiner Rathausplatz soll neu gestaltet werden, der Abschnitt des Motzacher Tobelbachs am Alten Reutiner Rathaus soll aufgewertet und erlebbar gemacht werden. Zudem soll ein Aussichtspunkt am südlichen Ortseingang von Streitelsfingen gestaltet werden. Auch neue Wegeabschnitte sind vorgesehen – „ihre Realisierung kann nur in Abstimmung und Kooperation mit den Landwirten erfolgen“, heißt es dazu im Freiraumkonzept.

Für die Gartenschau hat sich der Freundeskreis etwas Besonderes ausgedacht: Ihm schwebt vor, dass im Wald hinter den Lindauer Wasserschlössle junge Künstler aus dem, was sie in der Natur finden, vergängliche Kunstwerke schaffen sollen. Dass einige mit Begeisterung mitmachen werden, davon ist man im Freundeskreis überzeugt.