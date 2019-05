„Ein gutes Musikgehör ist von Vorteil“

Die Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort feiert 2019 Jubiläum: Zum 150-jährigen Bestehen laden die Sängerinnen und Sänger für Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr zu einem Chorkonzert ins Freizeitzentrum Oberreitnau ein. Susi Donner hat vorab mit Heidi Stibi, der Vorsitzenden der Chorgemeinschaft, über die Geschichte des Vereins gesprochen.

Frau Stibi, 150 Jahre Chorgemeinschaft, wie hat alles begonnen?

Die Geschichte ist recht wechselvoll. Sie begann 1869 mit der Gründung eines gemischten Chores unter dem Namen „Gesangverein Reutin“. 1904 entstand der Arbeitergesangsverein „Eintracht“, und 1921 der Gesang- und Orchesterverein „Harmonie“. Ein Jahr später fusionierten der „Gesangverein Reutin“ und „Harmonie“ zum „Liederhort Lindau“. 1933 wurde nach der Machtübernahme der Nazis der Arbeitergesangverein „Eintracht“ zwangsweise aufgelöst und das Vereinsvermögen eingezogen. Die meisten seiner Sänger traten in den „Liederhort“ ein. Nach Ende des Dritten Reiches, im Herbst 1945, nahm der Gesangverein „Eintracht“ seine Tätigkeit wieder auf. 1947 beantragte der Gesangverein „Liederhort“ seine Aufnahme bei der „Eintracht“. Zwei Jahre später wurde mit Blick auf die Geschichte dem Verein der Name „Gesangverein Eintracht Liederhort Lindau Reutin“ gegeben. 1998 erwuchs innerhalb des Vereins der Gospelchor „Always Tuesday“. 2006 schließlich – inzwischen hatte sich auch das kleine Ensemble gebildet – wurde der Name auf die heutige, etwas modernere Bezeichnung „Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort 1869 e.V.“ geändert.

Wie sind Sie zur Chorgemeinschaft gekommen?

Ich habe immer schon gesungen. In der Familie, im Kinderchor und im Schulchor. Dann gab es 1981 „Die Singende Insel Lindau“. Das war ein Fest des Schwäbisch-Bayerischen Sängerbundes, das der „Gesangverein Eintracht Liederhort Lindau Reutin“ gestaltet und organisiert hat. Er suchte dafür Sängerinnen und Sänger. Ich habe mit Claudia Drexler, Christiane Vieweg und Rosmarie Zey eine Probe besucht. Der Chor hat uns sofort gefallen. Und das Fest „Singende Insel“ war beeindruckend. Auf allen Plätzen und in Sälen der Inselstadt haben Chöre gesungen. 1500 Chorsängerinnen und -sänger kamen dafür nach Lindau. Zum Abschluss ist ein Massenchor auf der Seebühne in Bregenz aufgetreten. Wir vier waren restlos begeistert und sind gemeinsam bis heute dabei geblieben, haben regelmäßig die Proben besucht und bald Ehrenämter im Verein übernommen.

Was ist das Besondere der Chorgemeinschaft?

Natürlich stehen das Singen und die Freude daran im Mittelpunkt. Aber es geht um sehr viel mehr. Es herrscht eine harmonische Atmosphäre bei den Proben. Wir waren kürzlich erst zu einem wundervollen Probenwochenende in Allmannsried. Es entstehen Freundschaften. Bei uns wird jeder so wie er ist akzeptiert und angenommen. Und wir haben mit Paul Sigl, dem Leiter des gemischten Chores, und Inna Burian, der Leiterin des Gospel Chors, engagierte und gute Chorleiter, die mit viel Herzblut dabei sind. Es macht viel Spaß mit ihnen zu arbeiten.

Wie sieht es mit Nachwuchs aus?

Gott sei Dank ist unsere Chorgemeinschaft vom leider zu beobachteten Mitgliederschwund vieler ehrenamtlich geführten Vereine verschont geblieben, da immer wieder neue Sängerinnen und Sänger den Weg zu uns finden. Trotzdem brauchen wir dringend Nachwuchs in beiden Chören. Bei uns dürfen die Mitglieder alt werden. Aber ohne jungen Nachwuchs geht es irgendwann nicht mehr weiter.

Wie sprechen Sie junge Leute an?

Neue Mitglieder werden sofort integriert, damit sie sich bei uns wohl fühlen. Wir versuchen zu vermitteln, was Singen alles bedeutet. Singen gibt so viel positive Energie. Singen entspannt. Singen macht glücklich, ist gesund für den Körper und hält den Kopf jung. Wir haben ein vielfältiges und schönes Repertoire. Als Kultur- und Traditionsverein singen wir natürlich auch traditionelle Lieder, aber darüber hinaus alles was uns gefällt. Der Gospelchor „Always Tuesday“ ist insgesamt noch ein wenig jünger aufgestellt. Und zu allem kommen die liebevolle Gemeinschaft, der Zusammenhalt in unserem Verein und die Freundschaft mit anderen Chören.

Was muss ich können, wenn ich Mitglied werden möchte?

Ein gutes Musikgehör ist von Vorteil – man muss nicht vom Blatt singen können aber sollte schon ein bisschen musikalisch sein. Natürlich steht die Freude am Singen im Vordergrund. Aber wenn wir auftreten, soll es auch nach etwas klingen. Da ist der Ehrgeiz schon da.

Gibt es eine weitere Veranstaltung zum Jubiläum?

Aus Anlass unseres Jubiläums richtet der Bodensee-Sängerkreis, dem wir angehören, am 22. Juni in der Inselhalle in Lindau das Kreischorkonzert aus – da kommen mindestens zehn Chöre aus dem gesamten Landkreis.