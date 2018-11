Ein gutes Jahr

Der Club Vaudeville blickt bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.

Nach dem aus finanzieller Sicht eher schlechteren Jahr 2017, mit rückläufigen Spenden und Vermietungen, einer Mieterhöhung und ohne „Kabaräh“ kann der Club schon jetzt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken.

Von Götz Rauch souverän durch den Abend geführt, bewegten sich die 42 anwesenden Mitglieder zumeist harmonisch durch alle Tagesordnungspunkte der Versammlung. Zwischen Rückblicken auf ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr, dessen Höhepunkte – neben 53 Konzerten – bei perfekten Wetterbedingungen auch das Stadtfest und das U&D waren, berichtete Florian Hedig, Buchhalter des Club Vaudeville, von den Hauptereignissen des vergangenen Jahres. Nachdem man sich im vergangenen Jahr endgültig von der Idee, „Der Club der Zukunft“, verabschieden musste, wies Hedig auf die Pläne der GWG hin, den alten nicht mehr sanierbaren Toilettentrakt abzureißen und neue Toilettenanlagen zu bauen. Diese Pläne sollen im kommenden Jahr verwirklicht werden. Die größte bauliche Veränderung in diesem Jahr war die Erneuerung des Foyerbodens, welcher die Akustik deutlich verbessern soll. „Die Hauptinvestition in diesem Jahr war mit rund 15 000 Euro die Anschaffung einer neuen Lichttechnik, welche zu mehr Flexibilität und dahingehend führt, dass weniger Fremdeigentum dazu gemietet werden muss. Wir haben mit ihr eine gute Investition in die Zukunft gemacht“, so Hedig weiter.

In diesem Jahr gab es beim Club einen Wechsel der Auszubildenden. Zwei Azubis haben in diesem Jahr erfolgreich ihre Lehre abgeschlossen. Unter anderem Michaela Hege, die damit bereits die vierte Veranstaltungskauffrau ist, die im Club ihr Handwerk erlernt hat. Dass der Club für neue Ideen, Vorschläge und Konzepte immer offen ist, zeigen die verschiedenen Initiativen die ergriffen werden um an neue Einnahme und Förderquellen zu gelangen. „Wir konnten einen Werbevertrag über jährlich 2000 Euro an Land ziehen und haben den Förderwettbewerb der Stadtwerke über ebenfalls 2000 Euro gewonnen. Außerdem sind bereits 50 Stück der Jahreskarten verkauft“, so Florian Hedig. Das der Club natürlich weiterhin auf die Zuschüsse angewiesen ist ist klar, denn ohne diese wäre der Club nur schwer überlebensfähig. Marc Jehnes, der Booker des Clubs lobte: „Über 80 Prozent unserer Konzerte erreichen den Break Even. Das ist nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer ehrenamtlichen Helfer möglich.“ Insgesamt waren es 112 Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Zu 53 Konzerten kamen noch fünf Flohmärkte, 13 mal das Politkino, das Kabaräh mit acht Terminen, diverse Vermietungen und natürlich die Außenveranstaltungen. „Unser Ziel sind 120 Veranstaltungen im Jahr, dass wären im Schnitt zehn pro Monat, um alle Kosten, angefangen von Gagen bis hin zur Parkplatzmiete, zu decken. Was im Vergleich zum Vorjahr den Buchungsrückgang ausgeglichen hat, sind die 23 Disco Abende die 2018 neu eingeführt wurden. Wir sind auf einem guten Weg. Generell werden die Vermietungen mehr, immer mehr Leute haben den Club als einen Ort um einen Geburtstag oder eine Hochzeit zu feiern für sich entdeckt“, sagt Jenes.

120 V eranstaltungen pro Jahr

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen auch Neuwahlen an. Unterstützt von den neuen/alten Beiräten leiten im kommenden Jahr die Vorstände Florian Hedig, Resa Berschl, Jörg Bilger, Melina Sobotta und Tobias Hehl die Geschicke des Clubs. Im offenen Teil des Abends diskutierten die Clubler noch über eine Satzungsänderung die auf der Tagesordnung stand und die bei knapp 120 Veranstaltungen im Jahr ein großes Thema ist: Das „Engagement der Ehrenamtlichen“.

Wie viele anderen Vereine verzeichnet auch der Club Vaudeville einen Rückgang an ehrenamtlicher Arbeit. Um dem entgegenzuwirken wurde beschlossen eine Änderung dahingehend vorzunehmen, so dass der Beirat über eine Aufwandspauschale für Ehrenamtliche und externe Aushilfskräfte entscheiden kann.