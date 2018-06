Ein Gschmäckle bleibt

Von Peggy Meyer

Der Gemeinderat will die Attraktivität des Winterevents „Sig on ice“ aufwerten. Diese Absicht haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung bekundet. Anhand eines von der Verwaltung und Fraktionsvertretern erarbeiteten Papiers wurden der aktuelle Sachstand und der Prüfauftrag erläutert. Dem zuvor erstatteten Rechenschaftsbericht und einer Neuauflage von „Sig on Ice“ im Zeitraum von Freitag, 7. Dezember, bis Sonntag, 6.